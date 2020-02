iPhone 12 mit Hinweis auf Apple-Brille | Gerüchte zu iOS 14 | Studio-AirPods im März? – Apfelplausch 133

Das iPhone 12 ist vielleicht schon auf die Apple-Brille vorbereitet, denn es soll mit einem neuen, superschnellen WLAN kommen. – das ist eins der Themen der heutigen Sendung. Wir haben aber tatsächlich noch einiges mehr zu erzählen. Willkommen zum Apfelplausch 133.

Die Sendung am Mittwoch aufzunehmende as hatten wir auch noch nie. Aber wir haben auch gute Gründe für die Verspätung und am Wochenende gibt es uns auch gleich noch einmal, dafür legen wir heute auch sofort los mit den Themen der Woche.

Die heutigen Themen

00:00:00: Intro und Gelaber

00:02:40: iPhone 12 und iPhone 9: News und Gerüchte

00:16:00: News zu neuem iPad Pro | geht Apple gegen Leaker vor?

00:25:00: Target-Leak: „AirPods X" – kommen Apples Overear-Kopfhörer? | Auch neue Watches und Apple TV tauchten auf

00:40:45: Neue Gerüchte zu AirTag | Details zu neuem MacBook 13 Zoll | ARM-Mac in 18 Monaten

00:51:30: Erlaubt iOS 14 andere Standardapps für Browser/Mail/Musik? | Spotify und Amazon Music bald auf HomePod?

Wird das iPhone 12 zur Apple-Brille kompatibel sein?

Wir sprechen zu beginn ein wenig über die letzten Gerüchte. So hatten wir unter anderem über ein neues 60 GHz-WiFi berichtet, das im iPhone 12 unterstütz werden soll. Wie wir nun heute erst nachgeschoben hatten, kommt dieser Standard vielleicht auch mit Blick auf eine zukünftige Apple-Brille. – man wird sehen.

Das iPad Pro 2020 gibt uns aktuell noch Rätsel auf: Kommt es nun im März oder im Herbst? Zuletzt tauchten wieder neue Leaks auf.

Auch zu AirTag hat es einige Gerüchte gegeben, diesen Ortungsanhänger werden wir wohl aber erst im Herbst sehen.

Neues Apple TV im März?

Interessant dagegen waren Gerüchte vom Wochenende: Die thematisierten neue Premium-AirPods für 400 Dollar und auch ein neues Apple TV und eine neue Apple Watch. Was hat es auf sich mit diesen Andeutungen? Wir versuchen eine Einordnung.

iOS 14 mit neuer Freiheit

Und am Ende sprechen wir über eine bemerkenswerte Entwicklung, über die Lukas zuletzt berichtet hatte. Sie bringt wohl endlich Spotify auf den HomePod und alternative Standard-Apps auf dem iPhone.

Podcast direkt anhören

Weitere Links

-> Lukas‘ neue Seite mit positiven News

