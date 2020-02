iPad Pro noch 2020 mit Mini-LED-Display: Fertiger sollen schon feststehen

Das iPad Pro soll noch in diesem Jahr in einer Version mit einem Mini-LED-Display erscheinen. Apple hat offenbar schon erste Panels von seinen designierten Auftragsfertigern aus einer frühen Testproduktion erhalten. Der Launch mehrerer Produkte mit Mini-LED-Displays für 2020 und 2021 wird schon länger erwartet.

Apple wird wohl noch in diesem Jahr ein iPad Pro mit einem Mini-LED-Display auf den Markt bringen. Wie unlängst aus Berichten taiwanischer Wirtschaftsmedien zu entnehmen war, soll die Massenproduktion sich schon in Vorbereitung befinden. Der Fertiger Innolux aus Taiwan soll dabei die Hauptlast der Fertigung tragen. Wie es weiter heißt, hat Innolux bereits erste Panels zum Zweck der Qualitätskontrolle gefertigt und an Apple geschickt.

iPad, Mac und andere Produkte von Apple künftig mit Mini-LED-Panel

Mini-LED-Displays teilen viele der vorzüglichen Eigenschaften von OLED-Displays, sind ihnen in einigen Punkten aber noch überlegen, etwa liefern sie bei optimalem Design eine noch bessere Farbtreue und Helligkeit bei geringerem Stromhunger. Schon zuvor wurde vermutet, dass in diesem und dem kommenden Jahr mehrere Apple-Produkte mit einem Mini-LED-Panel kommen werden, Apfelpage.de berichtete. Genannt wurde hier zunächst vor allem das iPad sowie der Mac.

Neben Innolux sind auch die Fertiger LG Display und General Interface Solution (GIS) mutmaßliche Zulieferer für Mini-LED-Panels. Zudem hat Apple für die Versorgung mit verwandten Komponenten die Firmen Epistar, Taiwan Surface Mounting Technology (TSMT), Zhen Ding Technology und Flexium Interconnect unter Vertrag.

Der Widerspruch eines iPad Pro-Updates im März und der Ankündigung einer Version mit Mini-LED-Display für später in diesem Jahr lässt sich aktuell nicht sauber auflösen. Möglich, wenn auch wenig wahrscheinlich, wären zwei neue iPad Pro-Modelle zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Jahr.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!