iPad Pro bald noch teurer | Milliarden für München | Apple-Modem 2024 – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Das iPad Pro ist wahrlich kein Schnapper, tatsächlich ist es sogar ziemlich teuer – aber es soll noch teurer werden: Apple setzt in Zukunft OLEDs ein, die sind teurer und das soll der Kunde zahlen. – willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apples Produkte sind allgemein nicht für ihre günstigen Preise bekannt. Wer ein iPad Pro kaufen möchte, muss schon kräftig bluten. Das ist aber noch gar nichts: Apple bereitet den Umstieg auf OLED-Displays vor, damit verbunden sind explodierende Kosten in der Fertigung, die wird man fraglos mindestens in voller Höhe an die Kunden weitergeben – die weiter kaufen werden, hier die Infos.

Apples Modem kommt in zwei Jahren

Da war ich wohl schon ein wenig zu weit in der Zukunft mit meinen Gedanken: Es ist nicht das iPhone 17, sondern das iPhone 16, das wohl erstmals ein Modem von Apple besitzen wird, das sagt ausgerechnet Qualcomm, hier dazu mehr.

München bleibt Milliardenmagnet

Noch eine Milliarde Euro fließt von Apple nach München, genauer in das dortige Forschungs- und Entwicklungszentrum des iPhone-Konzerns, da wird unter anderem auch an Apples neuen Modems gebastelt, hier die Infos.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Nothing bereitet ein neues Smartphone vor, das soll ein bisschen mehr unter der Haube haben, als das aktuelle Modell, das vor allem durch Äußerlichkeiten auffällt, hier die Infos.

Apples VR-Headset soll gut ins Ökosystem integriert sein.

Eigentlich klar, dass Apple diesen Ansatz verfolgt, aber Handoff und die diversen weiteren Kontinuitätsfunktionen von iPhone und Mac soll es auch auf der neuen Apple-Brille geben, hier die Infos.

Die Apple Watch S6 wird neu kalibriert.

Genauer gesagt wird die Akkustandsdiagnose neu kalibriert und zwar mit dem nächsten Update, hier dazu mehr.

Und ein besonderer Lesetipp ist heute die Kolumne von dieser Woche. Mir Ironie und Sarkasmus ist es ja bekanntlich so eine Sache, aber ich finde diesen kleinen Aufsatz tatsächlich über die Maßen lesenswert.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in ein hoffentlich entspanntes Wochenende wünschen.

