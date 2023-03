Home Featured Die Geschichte vom reichen Magier mit den wunderschönen Zauberkisten im fernen Land in seinem runden Schloss (Die Kolumne)

Die Geschichte vom reichen Magier mit den wunderschönen Zauberkisten im fernen Land in seinem runden Schloss (Die Kolumne)

Liebe Kinder,

ihr mögt doch alle die blinkenden Geräte, mit denen sich so vortrefflich spielen lässt! Und eure Eltern hassen diese Geräte in euren Händen, ist es nicht so? Aber habt ihr schon einmal daran gedacht, woher diese Zauberkisten kommen? Wer all dieses Wunderspielzeug macht? Nein, sie kommen nicht von Mama und Papa. Und sie wachsen auch nicht auf Bäumen wie Schokokuchen und Lutscher. Möchtet ihr den Macher dieser Zauberkisten in seinem Schloss besuchen? Dann schließt eure Augen und wir machen uns auf die Reise zu einem sehr reichen Magier in einem fernen Land.

In der Stadt des heiligen Franziskus

Stellt euch ein riesiges Meer vor, dieses Meer heißt Atlantischer Ozean. Das Meer ist so groß, dass auch ein Piratenschiff einen ganzen Monat unterwegs ist, um es zu überqueren. Doch dann seid ihr noch immer nicht am Ziel. Ihr müsst noch einen ganzen Kontinent durchqueren, dort, wo früher die Indianer lebten, die ihr aber nicht mehr Indianer nennt, sondern Native Americans. Ihr habt doch bestimmt schon mal Cowboy und Native American gespielt? Um in diesem riesigen Kontinent von einem Ende zum anderen zu kommen, müsst ihr 5000 Kilometer fahren. Mit einem Fahrrad seid ihr fast zwei Monate unterwegs. Dann seid ihr wieder an einem Ozean, dem Pazifischen Ozean, in der Stadt des heiligen Franziskus. Ihr seht, der geheimnisvolle Magier wohnt wirklich weit weg.

Ein rundes Schloss

Das Schloss des Magiers ist kein Schloss, wie ihr es aus anderen Geschichten kennt, mit Türmen und Zinnen und Geheimgängen. Nein! Unser Magier ist ein moderner Magier. Er baute sich ein rundes Schloss. Ihr könnt in diesem Schloss stundenlang laufen und kommt doch nirgendwo an, ihr lauft immer im Kreis. Und wenn ihr jetzt sagt, das wäre ein toller Platz zum Spielen, zum Toben und zum Rennen – dann habt ihr recht! Aber spielen, toben und rennen dort Kinder? Das wissen wir nicht, denn niemand außer dem Magier und seinen zahllosen Helfern dürfen in das Schloss hinein.

Er liebt Geld

Doch trotzdem liebt unser Magier Kinder. Kinder sind die Kunden von morgen, sagt er. Er lässt eure Eltern sich wohlfühlen mit Familienfreigabe und Bildschirmzeit. Der Magier liebt auch eure Eltern und alle Menschen auf der Welt. Es gibt nur eines, was der Magier noch mehr liebt. Und das ist Geld. Ihr bekommt doch sicherlich Taschengeld? Möchtet ihr mehr Taschengeld bekommen? Viel, viel mehr? Mehr als alle anderen? Dann wisst ihr, wie der Magier sich fühlt.

Magische Kräfte

Ein Magier hat magische Kräfte, denkt ihr? Bei unserem Helden ist das nicht anders. Er kann Dinge sehen, die niemand sonst sehen kann. Er kann aus einer kleinen Kröte ein wunderschönes Einhorn werden lassen. Er irrt nie und findet immer Worte der Bewunderung. Für sich selbst. Ihr denkt, das stört die anderen Menschen? So wie bei dem Nachbarsjungen, der sich für den Größten hält? Nun, bei unserem Magier ist das nicht anders.

Zauberkisten

Er baut die schönsten Zauberkisten, das wisst ihr ja. Und wenn ihr einmal eine solche Zauberkiste euer Eigen nennt, dann wollt ihr nie wieder die Zauberkiste eines anderen Magiers haben. Das weiß unser Magier und tut alles, damit es so bleibt. Er schließt seine Kisten mit vielen Schlössern ab und keinen der anderen Magier lässt er jemals mitspielen.

Lustige Sachen

Aber manchmal macht er auch lustige Sachen. Dann zaubert er Dinge, die schlecht funktionieren oder die die anderen Magier vor langer Zeit schon zaubern konnten. Aber auch dafür findet er Worte der Bewunderung. Für sich selbst! Er baut so viele Zauberkisten, dass wir alle zusammen sie nicht mehr zählen können. Am liebsten würde der Magier eine Zauberkiste für jeden Menschen bauen oder sogar drei oder vier Kisten für jeden. Und unser Magier kann lustige Namen erfinden, wie Wackel-Zauberstab Pro oder Glitzernde Zauber-Kristallkugel Ultra.

Augen öffnen

So, liebe Kinder – das ist die Geschichte vom reichen Magier mit den wunderschönen Zauberkisten im fernen Land in seinem runden Schloss. Jetzt dürft ihr alle die Augen wieder öffnen.

Unser Kolumnist Dr. Marco ist im Twitter-Urlaub, aber auf Mastodon: fileccia@dju.social

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!