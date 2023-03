Home Apple Watch Apple Watch: Neue Activity Challenge zum kommenden Weltfrauentag

Kommende Woche, genauer gesagt am 08. März 2023, feiern wir ein wichtiges Ereignis: Nämlich den International Womens Day. Dem wird sich auch Apple anschließen und überdies auch wieder die Sportler unter euch motivieren. Es steht eine neue Activity Challenge an.

Eigene Activity Challenge geplant

Bei den Themen Gleichberechtigung und Diversity ist Apple bekanntlich immer dabei und deshalb verwundert es nicht, dass der iPhone-Konzern hierfür eine eigene Activity Challenge ins Leben ruft. Die gab es auch bereits im vergangenen Jahr, Apfelpage berichtete.

Kurzes Workout reicht aus

Auch dieses Mal hält Apple die Hürde vergleichsweise niedrig: Um die Activity Challenge erfolgreich zu absolvieren, muss ein kurzes Workout mit einer Dauer von 20 Minuten absolviert werden. Apple schreibt dabei keine bestimmte Trainingsart vor, auch ein knackiger Spaziergang reicht also aus.

Auch andere Trainings-Apps können genutzt werden

Es ist auch möglich, jeder andere Workout-App dafür zu nutzen, wenn diese ihre Trainingsdaten in Apple Health übertragen kann. Habt ihr das Training geschafft, bekommt ihr nicht nur eine spezielle Auszeichnung, sondern darüber hinaus auch passende Sticker. Die lassen sich anschließend in iMessage verwenden. Noch einmal zum Abschluss der wichtigste Hinweis, das Training solle mindestens 20 Minuten am Stück andauern,

