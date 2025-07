Ein faltbares iPhone von Apple gilt inzwischen mehr oder weniger als gesetzt. Offen ist noch, wann das Produkt kommt und wie es ausgestaltet sein wird, doch auch hier gibt es zunehmend konkretere Hinweise.

Apple treibt die Entwicklung seines lang erwarteten faltbaren iPhones weiter voran und hat das Projekt im Juni in die sogenannte Prototyping-Phase überführt. Wie das Branchenmagazin DigiTimes unter Berufung auf Zulieferkreise berichtet, wurde mit der Phase „P1“ begonnen – ein erster Meilenstein auf dem Weg zur Serienreife. Der Marktstart des faltbaren Geräts ist für die zweite Jahreshälfte 2026 geplant.

Das iPhone Fold erscheint am Horizont

Die derzeit laufende P1-Phase soll bis Ende 2025 abgeschlossen sein. Anschließend folgt der Übergang in die Engineering Verification Test-Phase (EVT), in der das Design und die Produktionsfähigkeit weiter verfeinert und geprüft werden. Vor dem EVT-Stadium stehen noch die Phasen P2 und P3 an, die jeweils rund zwei Monate in Anspruch nehmen. In diesen Phasen führen die Zulieferer erste Testläufe durch, bevor die Fertigungsverantwortung an die Hauptassembler Foxconn und Pegatron übergeht.

Mit dem aktuellen Zeitplan liegt die Entwicklung des faltbaren iPhones nun im gewohnten Rhythmus anderer Apple-Produkte. EVT, Design Verification (DVT) und Massenproduktion (MP) erfolgen typischerweise rund ein Jahr nach Abschluss der P1–P3-Prototypenphasen. Zum Vergleich: Die iPhone-17-Modelle haben ihre EVT-Phase bereits im zweiten Quartal dieses Jahres abgeschlossen.

Parallel dazu hat Apple die Arbeiten an einem geplanten faltbaren iPad vorerst auf Eis gelegt. Gründe dafür seien unter anderem technische Herausforderungen bei der Fertigung, hohe Produktionskosten für flexible Displays und eine bislang geringe Nachfrage nach faltbaren Großbildgeräten. Damit kehrt sich eine mutmaßliche frühere Planung um, längere Zeit hatte es so ausgesehen, als würde Apple zunächst beim Tablet ausprobieren wollen, wie erfolgreich und haltbar die Falter im Alltag sind.

Das erste faltbare iPhone dürfte damit gemeinsam mit der iPhone-18-Serie im Herbst 2026 vorgestellt werden. Branchenbeobachter halten einen Schub für das ganze Segment der Foldables für denkbar, das trotz der beachtlichen Fortschritte von Samsung und Huawei eher dahin dümpelt.