iPhone 17: Foto deutet verändertes MagSafe-Design an

Das iPhone 17-Lineup könnte mit verändertem MagSafe-Feature kommen. Am iPhone bezeichnet Apple so die Wireless Charging-Fläche auf dem Rücken, anders als am Mac, wo MagSafe nach wie vor beziehungsweise wieder der magnetisch haftende Netzstecker ist.

Die kommenden Modelle iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max könnten eine leicht veränderte MagSafe-Magnetanordnung erhalten – darauf deutet ein neues, geleaktes Foto hin, das einen genaueren Blick auf das mutmaßliche Design erlaubt.

Der bekannte Leaker Majin Bu veröffentlichte ein Bild, das angeblich die MagSafe-Magnetarrays für Hüllen von Drittanbietern zeigt. Während bei bisherigen iPhones mit MagSafe die Magnete einen geschlossenen Ring bilden, weist das neue Layout eine Öffnung auf.

New iPhone 17 Pro Magsafe Magnets Full Article:https://t.co/72MLPOYWsD pic.twitter.com/4s33TCm9Xy

Sowohl Majin Bu als auch der ebenfalls bekannte Leaker Sonny Dickson berichten zudem, dass das Apple-Logo auf der Rückseite der iPhone-17-Pro-Modelle tiefer positioniert sein wird als bisher. Grund dafür ist offenbar eine nochmals deutlich größere Kameraanordnung. Durch das neue MagSafe-Design soll sichergestellt werden, dass das Logo auch bei Verwendung einer passenden Hülle weiterhin vollständig sichtbar bleibt.

Gute Nachrichten für MagSafe-Case-Besitzer

Quellen aus der Hüllenfertigung erklärten gegenüber Majin Bu, dass bestehendes MagSafe-Zubehör weiterhin mit den neuen Geräten kompatibel sein wird. Die Änderung scheint also rein optischer Natur zu sein, ohne funktionale Auswirkungen.

Unabhängig davon gibt es Gerüchte, wonach die iPhone-17-Pro-Modelle in Kombination mit einer zukünftigen Version des Apple MagSafe Chargers eine etwas höhere Ladegeschwindigkeit unterstützen könnten. Eine offizielle Bestätigung von Apple steht allerdings noch aus.