iPad Pro 2020 im Anflug? Apple trägt neues iPad-Modell in Behördendatenbank ein

Ein neues iPad ist unlängst in einer behördlichen Datenbank aufgetaucht. Damit ist ein Launch dieses Modells innerhalb der nächsten Monate wahrscheinlich. Es könnte sich sowohl um ein aktualisiertes iPad Pro, als auch ein neues Einsteiger-iPad handeln.

Apple hat ein neues iPad-Modell in die Datenbank der Eurasischen Wirtschaftskommission eingetragen. Das iPad mit der Modellnummer A2229 wird mit iPadOS 13 ausgeliefert, was kaum überraschend ist. Mehr geht allerdings aus dem Eintrag in der Datenbank nicht hervor.

Neues iPad-Modell kommt wahrscheinlich in einigen Wochen bis Monaten auf den Markt

Es ist nicht klar, um welches iPad es sich handelt, das in der Datenbank die Eurasischen Wirtschaftskommission eingetragen wurde. Bekannt ist, dieses Register hat über die letzten Jahre wiederholt zuverlässig das Erscheinen verschiedener neuer Apple-Produkte vorhergesagt, von iPad über AirPods und Apple Watch bis neuer Mac-Modelle. In der Regel erscheinen die dort eingetragenen Produkte im Anschluss innerhalb eines Zeitraums weniger Monate, in einigen Fällen kann ein Marktstart auch früher erfolgen.

Im Raum steht aktuell etwa ein neues iPad Pro mit einer Triple-Cam mit 3D-Sensor, Apfelpage.de berichtete. Dieses neue iPad-Modell könnte noch im März erscheinen. In einer weiteren Meldung berichteten wir über ein neues MacBook Air, das ebenfalls noch in dieser Woche auf den Markt kommen könnte. Zudem wurde in den letzten Wochen vermehrt über iPads mit Mini-LED-Displays spekuliert, alle iPad-Modelle scheinen mittelfristig diese neue Displaytechnologie zu erhalten. Heute hat Apple bereits den Start der neuen Powerbeats verkündet, hier nachzulesen. Diese bieten den Kunden eine verlängerte Akkulaufzeit.

