iOS erlaubt allen Apps uneingeschränkten Zugriff auf die Zwischenablage

In der iOS-Zwischenablage liegen immer wieder einmal sensible Informationen. Allerdings haben bis jetzt alle Apps unbeschränkten Zugriff auf alles, was Nutzer dort ablegen, wie nun entdeckt wurde. Für zukünftige iOS-Versionen wird dies vielleicht geändert.

Die Zwischenablage von iOS ist praktisch, um sperrige und schwer zu merkende Daten von einer App in eine andere oder etwa in Safari auf eine bestimmte Website zu transportieren – die eigene Kreditkartennummer beispielsweise. In diesem Zusammenhang eher unglücklich: Alle Apps haben uneingeschränkt Zugang zur Zwischenablage von iOS. Auch auf die Zwischenablage des Mac können sie zugreifen, sofern das Feature Handoff aktiviert ist, wie Sicherheitsforscher nun entdeckt haben. Eine sinnvolle Funktion zur Steigerung der Bequemlichkeit des Nutzers kann hier zum Problem werden.



Viele populäre iOS-Apps nutzen Zugriff auf das Clipboard

Wie außerdem nun bekannt wurde, nutzen verschiedene populäre Apps die Möglichkeit, Daten aus der Zwischenablage abzugreifen, hierzu zählen unter anderem etwa TikTok, 8 Ball Pool und Hotels.com. Vor allem Angeboten wie TikTok sollte man in diesem Zusammenhang ruhige mit einer gewissen Skepsis gegenüberstehen. Wie Apple auf die hierin angesprochene Problematik reagieren wird, ist noch nicht bekannt. Denkbar wäre aber, dass ab iOS 14 Apps um den Zugriff auf die Zwischenablage bitten müssen, wie das mit verschiedenen anderen Zugriffsrechten aktuell bereits der Fall ist.

