iPad Fold 2024 | Total-Überwachung im App Store? | Twitter am Abgrund – JETZT im Apfelplausch 266!

Sponsor NordVPN: 4 Monate gratis für Apfelplausch-Hörer

Apple startet die neue Satellitennotruffunktion in den nächsten Wochen, allerdings nur in den USA. Unterdessen bekommt die größte iPhone-Fabrik der Welt Probleme, das sind unter anderem die Themen in dieser Sendung, in der wir außerdem noch einmal über Twitter und das dortige Chaos reden müssen. – willkommen zum Apfelplausch 266.

Auch in diese Sendung starten wir natürlich wie üblich mit ein wenig Post von euch, die wir heute vor allem aus den sozialen Medien beziehen. Und wir fragen uns und euch, wie wir ein wenig mehr Community-Austausch unter euch Hörern hinbekommen könnten. Vorschläge sind willkommen.

Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Gelaber

Intro und Gelaber 00:06:45: Hörerpost: Apples originale Armbänder | iOS-Mediaplayer und mehr | Technik-Adventskalender

Hörerpost: Apples originale Armbänder | iOS-Mediaplayer und mehr | Technik-Adventskalender 00:28:00: Samsung erwartet Falt-iPad 2024 | Kein Einstellungsstopp bei Apple

00:40:40: Sponsor NordVPN: 4 Monate gratis für Apfelplausch-Hörer

00:44:20: Hey Siri in Zukunft nur mehr Siri / weitere Apple News der Woche

Hey Siri in Zukunft nur mehr Siri / weitere Apple News der Woche 00:55:00: Überwachung im App Store: Apples Doppelmoral

Überwachung im App Store: Apples Doppelmoral 01:00:00: Das Twitter Chaos: Social Media vor dem Zerfall?

Unser Sponsor: NORDVPN

Ihr sucht nach einem neuen VPN-Abo? Dann könnt ihr mit dem exklusiven Apfelplausch-Link 4 Monate gratis bekommen und 30 Tage gratis testen, mit der Geld-Zurück-Garantie. Den Preis gibt es so auf der Homepage nicht und wir danken NordVPN für den exklusiven Deal.

Wieso? NordVPN ist dank des Darknet-Scanners, der PwC geprüften No-Log-Policy, 24/7-Support, den schnellsten Servern der Welt laut AV-Test und der modernen App für iOS, macOS und iPadOS der Marktführer!

→ NordVPN holen: 4 Monate gratis für Apfelplausch-Hörer

Der Satellitennotruf kommt

Leider zwar nicht bei uns, aber bald geht es mit diesem Feature am iPhone 14 los, hat Apple vor kurzem angekündigt.

Wann kommt das iPad Fold?

Baut Apple 2024 ein faltbares iPad? Samsung scheint damit schon fest zu rechnen, wir sprechen über eine interessante Behauptung.

Die iPhone-Produktion steht unter Druck

In China würgt die Corona-Politik noch immer die Wirtschaft, wir sprechen kurz darüber, wie sich das auf Apple auswirkt.

Apple will an Siri basteln

Die Aktivierung von Siri soll künftig schneller gehen. Wir sprechen über einen Plan, den Apple angeblich verfolgen soll und ordnen ein, wie wir ihn finden. Und dann müssen wir noch über diese Geschichte sprechen und stellen fest: Apple ist herzerweichend scheinheilig.

Und noch einmal Twitter

Kaum eine Sendung, in der wir nicht über Twitter reden in den letzten Wochen – bleibt zu hoffen, dass das nicht zur Gewohnheit wird. Doch diese Woche brachte wieder jede Menge verrückte Auswüchse mit sich.

