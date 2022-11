Home Apple Apple kündigt Start von Satellitennotruf noch im November an

Apple kündigt Start von Satellitennotruf noch im November an

Apple hat die Einführung des neuen Satellitennotrufs offiziell bestätigt. Das Feature wird in den kommenden Wochen eingeführt, noch in diesem Monat soll es los gehen. Dennoch bleibt einiges noch recht unklar.

Apple schickt sich an, den Satellitennotruf per iPhone auf den Weg zu bringen. Die Neuerung war im Rahmen der Keynote zur Präsentation des iPhone 14 angekündigt worden. Nun erklärte der iPhone-Hersteller in einer heute veröffentlichten Pressemitteilung, das Feature werde noch in diesem Monat eingeführt.

Es ist dabei nicht klar, welche iOS-Version hierfür installiert sein muss. Einiges deutet darauf hin, dass iOS 16.1 die notwendigen Komponenten bereits enthält, denkbar ist auch, dass iOS 16.2 früher als erwartet erscheint.

Neue Funktion zunächst nicht für Deutschland

Das Feature wird zunächst nur für die USA und Kanada angeboten und soll zwei Jahre kostenlos sein. Noch immer ist nicht klar, wie teuer es danach wird.

Die Nutzungsmöglichkeiten sind begrenzt: Nutzer können eine Textnachricht per Satellit verschicken, aber auch nur, wenn kein Mobilfunknetz verfügbar ist. Hierzu werden sie vom iPhone angeleitet, etwa muss ein freier Blick zum Himmel bestehen.

Der Notruf geht an einen von 24 Satelliten von Globalstar, das Unternehmen ist auch der Empfänger des größten Teils der 450 Millionen Dollar, die Apple aus seinem Advanced Manufacturing Fund abfließen lässt. Er soll innovative Unternehmen fördern und zielt zumeist auf amerikanische Firmen.

Im kommenden Jahr soll der neue Dienst auch in weiteren Märkten starten, ob auch Deutschland dazu gehören wird, ist noch nicht klar.

