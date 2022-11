Home Apple Apple und Amazon werden in den USA der illegalen Preismanipulation beschuldigt

Apple und Amazon werden illegale Preisabsprachen zur Last gelegt: Diese sollen zu höheren Preisen für Verbraucher geführt haben. Der Vorwurf ist nicht neu und wurde in der Vergangenheit häufig in Frankreich, aber auch Italien erhoben. Nun aber ist eine entsprechende Klage in den USA anhängig.

Apple und auch Amazon sehen sich mit einer neuen Klage konfrontiert. Sie wurde vor einem Bezirksgericht im US-Staat Washington von der Kanzlei Hagens Berman eingereicht, die sich bereits einen Namen damit gemacht hat, Verfahren gegen Apple zum Erfolg zu führen.

Gegenstand der Klage ist der Vorwurf der Preismanipulation auf dem Amazon-Marktplatz. Apple tritt dort seit einigen Jahren als eigener Store auf, seitdem geht es Verkäufern von Apple-Hardware im Amazon-Ökosystem gar nicht mehr gut.

Verbraucher dürften seit Jahren zu viel bezahlt haben

Konkret werfen die Anwälte von Hagens Berman den beiden Unternehmen vor, sich auf einen Mechanismus zur künstlichen Steigerung von Preisen für Apple-Produkte verständigt zu haben. Der funktionierte offenbar unter anderem über eine Beschränkung der Anzahl von Apple-Händlern auf maximal 20 Shops pro Land.

So seien zahlreiche Händler vom Markt gedrängt worden, die zuvor Apple-Produkte zu deutlich reduzierten Preisen auf Amazon verkauft hatten.

Seit 2019 sollen den Verbrauchern Rabatte in Höhe von bis zu 20% verloren gegangen sein. Die Kläger fordern eine einstweilige Verfügung, die es Apple und Amazon verbietet, weiterhin Beschränkungen beim Verkauf von Apple-Produkten zu installieren sowie eine Entschädigung. Käufer, die potenziell zu viel bezahlt haben, sollen eine Erstattung erhalten. Speziell diese Forderung ist ambitioniert.

