Komplett kopflos: Elon Musk „tötet“ neues Twitter-Label für verifizierte Accounts kurz nach Einführung

Augen rollen ausdrücklich erlaubt: Elon Musk hat die Idee der neuen, offiziellen grauen Häkchen auf Twitter beerdigt – nur wenige Stunden nach deren Einführung. Die blauen Haken von einst sollen nun doch die einzige Verifizierung bleiben, oder doch nicht? In diesen Zeiten gibt es im Grunde nur die Gewissheit, dass nichts gewiss ist.

Der neue Besitzer von Twitter Elon Musk bringt das Chaos seiner Persönlichkeit auf die große Bühne: Nun zeigt sich ganz öffentlich, was es bedeutet, viele Ideen und keinen Plan zu haben. Twitter sollte unter Elon Musk die blauen Haken der Verifizierung für jeden zahlenden Nutzer anbieten. Das noch verbleibende Management machte daraus in kurzer Zeit die Idee, einen weiteren Haken einzuführen, eine graue Auszeichnung, die Accounts von Unternehmen und Medien vorbehalten bleiben sollte, wie wir gestern in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten.

Damit ist Elon Musk aber nicht einverstanden: Nur wenige Stunden nach Start diesem in aller Eile zusammengezimmerten Versuch, die Glaubwürdigkeit der Plattform doch noch zu retten, fällt dem Milliardär ein, eben diese gar nicht so ungeschickte Lösung wieder zu zerstören.

Was wird nun? Keiner weiß es

Er habe diese Idee der grauen Haken getötet, so Elon Musk auf Twitter.

In den kommenden Monaten werde Twitter viele dumme Dinge tun, so der neue Besitzer weiter – man mag kaum widersprechen, hier hat er schon gut vorgelegt.

I just killed it

Nur die besten Ideen sollen Bestand haben, Angst und bange mag, dem werden, der sich fragt, welche das sein könnten.

