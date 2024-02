Home Daybreak Apple iOS 18 mit Design-Updates | viele KI-Wearables in Entwicklung | HomePod TV nicht in Sicht – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! In iOS 17 soll vieles neu sein, neue Funktionen, auf die Nutzer und Beobachter schon voll Spannung warten, aber auch neue Designmerkmale. Allzu radikal wird man hier aber wohl nicht vorgehen, heißt es.

Willkommen zur Übersicht am Morgen!

Apples nächstes großes Software-Update für das iPhone wird mit Spannung erwartet. Apple hat sich nämlich viel vorgenommen: Erstmals sollen substanzielle KI-Features auf das iPhone kommen, die Apple auch als solche ankündigt. Da kann fast untergehen, was es sonst noch an Neuerungen geben soll. So wird wohl auch am Design Hand angelegt, so tiefgreifend wie bei iOS 7 wird es aber wohl nicht. Stattdessen soll es moderate Modernisierungen geben.

Apple hat viele Wearables in der Pipeline

Die Vision Pro ist klar Apples spannendstes Produkt seit langem, weil neu und in dieser Form bislang einzigartig, doch sie ist wohl erst der Anfang in einer langen Reihe neuartiger Wearables. Apple soll an weiteren Smart Glasses arbeiten, AirPods mit Kameras und einem magischen Ring, uns zwar nicht alle zu knechten, aber uns zumindest den Puls zu fühlen, oder etwas in der Art. Who rasch starten diese ganzen Gadgets aber wohl noch nicht in den Markt.

Das HomePod TV ist noch nicht in Sicht

Weniger ambitioniert geht man offenbar bei einem anderen Projekt zu Werke, dem HomePod mit Display – oder Schwenkarm – oder Kamera, was auch immer Apple sich hier vorgenommen hat. So rasch geht es im Smart Home nicht voran, Apple könne sich einfach nicht entscheiden, ob und was man in dieser Art bringen wolle, heißt es. Schade eigentlich.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

KI-Assistenten erstellen nicht nur Texte auf Zuruf, sondern auch Bilder und seit kurzem sogar Videos. Eine der etablierten Größen hat nun eine neue Version seiner Bild-KI ins Rennen geschickt, hier die Infos.

Wie sieht visionOS in Zukunft aus?

Das Betriebssystem für die Vision Pro ist spannend, weil es die typische Apple-Bedienung einerseits mit einer ganz neuen Bedienphilosophie andererseits und einer neuen Geräteklasse verbindet, da ist es auch interessant, visionOS einmal weiter zu denken, was ein Konzept zur Zukunft des Systems nun tut.

Neuigkeiten bei smarten Leuchten

Im Smart Home steht eine interessante Neuerung beim Marktführer für smarte Lampen an, hier die Infos dazu.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in den Tag wünschen!

