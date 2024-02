Home Gerüchte visionOS 2: Konzept zeigt mögliche Neuerungen

Die Vision Pro ist – zumindest in den USA – auf dem Markt, der erste Hype fast schon vorbei. Es wird also Zeit, dass sich Apple VR-Brille samt zugehörigem Betriebssystem in den Apple-typischen Rhythmus aus Konzepten, Leaks und Veröffentlichung der nächsten Generation einreiht. Den ersten Schritt macht nun ein Konzept, welches sich mit möglichen Features für visionOS 2 beschäftigt.

Aktuell läuft auf Apples neuestem Produkt visionOS 1. Eine Beta-Phase testet bereits visionOS 1.1, im Sommer auf der WWDC dürfte dann visionOS 2 vorgestellt werden. Schon jetzt häufen sich die Wünsche nach Features, die die erste Version nicht hat. Ein Konzept hat sich der Thematik angenommen.

Anpassbarer Home Screen, Multitasking und allgemeine Verbesserungen

Wenn es nach Parker Ortolani geht, sehen wir unter visionOS 2 grundlegende Verbesserungen nach Inspiration diverser Reviews. Viele User wünschen sich zum Beispiel einen anpassbaren Home Screen sowie die Möglichkeit – analog zum iPhone und iPad – App-Ordner erstellen zu können. Außerdem sollten iPad Apps sowie Benachrichtigungen einfacher auf dem Home Screen zu sehen sein.

Apples größter Trumpf ist die nahtlose Zusammenarbeit verschiedener Geräte. Auch die Vision Pro soll dem Konzept nach besser in das Ökosystem eingebunden werden und unter visionOS 2 beispielsweise das iPhone entsperren können. Das funktioniert bereits heute zwischen Apple Watch und iPhone oder dem Mac. Der Mac-Bildschirm lässt sich zudem mit der Vision Pro erweitern, ein ähnliches Feature schlägt Ortolani für das Apple TV vor.

Neben weiteren kleinen Vorschlägen ist vor allem eine Herangehensweise spannend. Grundsätzlich wünscht sich das Konzept, dass eine vereinfachte Steuerung möglich ist. Dafür sollen beide Hände angesehen werden und mit Funktionen belegt werden können. Je nachdem, welche Hand dann bewegt wird, führt visionOS die entsprechende Aktion aus. Im Konzept öffnet die linke Hand die Spotlight-Suche, die rechte das Kontrollzentrum.

Weiter spannende Ideen und dazu passende Bilder könnt ihr dem Beitrag auf X, vormals Twitter entnehmen.

