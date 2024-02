Home Apple Smart Glasses, Kamera-AirPods und Sensorringe und alles mit KI: Apples Labors sind voll von Wearable-Prototypen

Wearables sind für Apple definitiv ein Zukunftsthema: Neben der Vision Pro bastelt das Unternehmen an einer ganzen Reihe weiterer Produkte, die der Nutzer freihändig tragen und bedienen kann, einige davon könnten mit KI-Funktionen ausgestattet werden und eine Markteinführung innerhalb der nächsten Jahre scheint denkbar.

Wearables sind für Apple offensichtlich ein Zukunftsthema: In Cupertino wird an einer Reihe neuer Gadgets gearbeitet, die die Vision Pro ergänzen und zumindest Teile von deren Funktionalität abbilden sollen, schreibt zuletzt Mark Gurman von Bloomberg in der aktuellen Ausgabe seines wöchentlichen Newsletters. So arbeitet Apple etwa an Smart Glasses, die den Echo Frames von Amazon oder den Ray-Bans ähneln, die in Kooperation mit Meta erschienen waren. Diese Geräte werden wohl deutlich weniger viele Funktionen bieten und allgemein weniger leistungsfähig sein, dafür dürften sie mit integriertem Akku kommen und deutlich leichter sein.

Kommt auch ein Ring von Apple?

Daneben soll auch ein Ring von Apple in der Entwicklung sein, der sich an Nutzer richtet, die keine Brille tragen möchten, ein solcher Ansatz wurde bereits von anderen Unternehmen verfolgt, auch hier hat Amazon bereits Prototypen vorgestellt, die Weiterentwicklung aber inzwischen wieder beendet.

Der Apple-Ring könnte Sensoren für die Abnahme von Gesundheitsmessdaten enthalten, die dann in die Health-App einfließen, auch die AirPods könnten hier noch weiterentwickelt werden.

Kommen die AirPods mit Kamera?

Auch ein weiterer Gedanke wird in Apples Entwicklungslabors verfolgt: Die AirPods könnten mit Kameras ausgestattet werden, ebenfalls mit dem Ziel, Gesundheitsfunktionen zu unterstützen. Dieses Projekt befindet sich von allen wohl am nächsten an einer Markteinführung. Apple entwickelt es unter dem internen Namen B798.

All diese Gadgets sollen mit Unterstützung neuartiger, multi-modaler großer Sprachmodelle arbeiten und dem Nutzer auf unaufdringliche und intuitive Weise im Alltag helfen, das alles mit einem Schwerpunkt auf Health-Features, einem Bereich, in dem Apple in den letzten Jahren wenig zu bieten hatte.

Wann hier konkrete Produktankündigungen zu erwarten sind, ist allerding noch offen. Auch die am weitesten fortgeschrittenen Entwicklungen sind wohl noch eine gute Weile von einer Markteinführung entfernt.

