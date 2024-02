Home Betriebssystem iOS 18: Design soll moderat aktualisiert werden

iOS 18 wird nach allem, was man derzeit hört, ein großes Update, viele bedeutende Neuerungen sollen für die kommende Systemversion geplant sein. Auch soll iOS 18 einige Designanpassungen mitbringen, doch die Umgestaltungen werden wohl weniger radikal als beim letzten großen Re-Design.

iOS 18 wird wohl ein bedeutendes Update. Viele mit den Vorgängen bei Apple vertraute Personen rechnen damit, dass die kommende Aktualisierung das wohl wichtigste Update für das iPhone seit Jahren wird. Unter ihnen ist auch Mark Gurman, Redakteur bei Bloomberg, der Apple schon lange beobachtet. In der aktuellen Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters geht er abermals auf die zu erratenden Neuerungen in iOS 18 ein.

iOS 18 wird moderate Design-Anpassungen mitbringen

Apple werde das Design der Icons anpassen, so Gurman. Tatsächlich werden die Nutzer Neuerungen beim Design sehen, doch er glaube nicht an so weitreichende Umgestaltungen wie vor zehn Jahren beim Wechsel von iOS 6 zu iOS 7. Dessen Erscheinen markierte einen der gravierendsten Kurswechsel beim iOS-Design.

Eine Anlehnung an visionOS mit seinen transparenten, schwebenden Fenstern sei eher nicht zu erwarten, das VR-Interface ist für VR-Hardware optimiert und weniger für andere Geräte, heißt es inzwischen.

macOS wird später aktualisiert

Auch am Mac wird man das Design auffrischen, jedoch noch nicht so bald. Man habe gerade erst damit begonnen, hieran zu arbeiten, so Gurman.

macOS werde daher wohl eher 2925, vielleicht aber auch 2026 das neue Design erhalten, was weniger überraschend kommt. Schon häufig zog Apple am Mac erst später nach. Ohnehin werden die größten Neuerungen unter iOS und macOS weniger optischer Natur sein. Erwartet werden erste, substanzielle Features auf Basis generativer KI.

