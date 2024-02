Home Smart Home Philips Hue wird noch 2024 Multi-Bridges und Backups einführen

Die Auswahl an Systemen für Smarte Beleuchtung ist heute ungleich größer als noch vor gut fünf Jahren. Wer jedoch möglichst viele Bereiche abdecken will, kommt um Philips Hue nicht herum. Da mutet es fast schon seltsam an, dass es keine Backup-Funktion oder die Unterstützung für mehrere Bridges in einem System gibt. Hier gibt es aber nun eine wichtige Ankündigung.

Backup-Funktion

Wer die Bridge wegen einem Defekt austauschen musste, kam anschließend um eine komplette Neuinstallation nicht herum. Wie Signify nun in den Tiefen seiner Webseite verrät, wird es in diesem Jahr eine Backup-Funktion geben. Damit sollen sich Bridges nach einem Defekt einfach austauschen lassen. Mit wenigen Klicks lässt sich das Backup einspielen und fertig ist die Laube.

Multi-Bridge-Support kommt

Bridges ist dabei ein gutes Stichwort, denn das ist eigentlich noch die viel größere Neuigkeit. Aktuell lassen sich an einer Bridge maximal 50 Geräte (Schalter und Leuchtmittel) anmelden. Im Laufe des Jahres wird dieses Limit dadurch aufgehoben, dass sich weitere Bridges für ein System einbinden lassen – alle verfügbaren Leuchtmittel lassen sich dann so steuern. Darüber informiert der Hersteller jetzt auf seiner Info-Seite zu den Philips-Hue-Benutzerkonten.

