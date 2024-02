Home Sonstiges Stable Diffusion 3: stabilty.ai stellt Text-zu-Bild-Modell vor

Künstliche Intelligenz ist aktuell das Schlagwort schlechthin für viele Unternehmen. Das gilt auch beim Mobile World Congress (MWC) 2024, der aktuell in Barcelona abgehalten wird. Zwischen 26. und 29. Februar präsentieren hier Hersetller aus aller Welt ihre Innovationen – mit einer großen Ausnahme.

Apple bleibt dem MWC traditionell fern, dafür gibt es andere spannende Neuheiten. stability.ai zum Beispiel präsentiert ein Text-zu-Bild-Model, welches ähnlich zu DALL-E von Open AI Bilder aufgrund von Texteingaben erstellen kann. Die Technologie wird immer besser, schon jetzt lassen sich KI-generierte Bilder kaum von realen unterscheiden.

KI-Bilder mit Verantwortung

Von diesem rasanten Aufschwung will auch stability.ai profitieren. Im Vergleich zum Vorgänger kann Stable Diffusion 3 noch besser verstehen, was Nutzer von ihm wollen. Die Bilder sollen zudem qualitativ hochwertiger werden. Der Hersteller gibt in einer Pressemeldung an, dass seine KI sicher und verantwortungsvoll agieren soll. Das Model folgt den Grundwerten des Unternehmens, außerdem folgt man dem klaren Fahrplan, den Missbrauch durch „bad actors“ zu verhindern. Bereits zu Beginn der Entwicklung sollen entsprechende Sicherheits-Mechanismen eingebaut worden sein, die Stable Diffusion im Vergleich zur Konkurrenz einzigartig machen sollen.

Bisher gibt es nur eine Vorschau des Modells, ab heute können sich Interessierte in eine Warteliste eintragen. Für einen früheren Zugang ist eine Stability AI Mitgliedschaft notwendig. Ein Startdatum für die Öffentlichkeit bleibt uns das Unternehmen schuldig.

