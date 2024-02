Home Smart Home HomePod TV nicht in Sicht: Apple kann sich nicht entscheiden

Apples HomePod TV wird wohl noch längere Zeit auf sich warten lassen. Apple habe über die Jahre an verschiedenen Versionen eines neuen Smart Home-Geräts gebastelt, doch einer Markteinführung ist man nach wie vor nicht nahe, schätzen Beobachter. Ein HomePod-Smart Display wäre demnach frühestens 2025 zu erwarten.

Apple kann sich offenbar nicht zu einer definitiven Linie im Smart Home-Bereich durchringen. Ein HomePod mit Display sei noch immer nicht in nächster Zeit zu erwarten, so Mark Gurman in einer Einschätzung vom Wochenende.

Apple habe über die Jahre immer wieder verschiedene Ansätze erwogen, von einem HomePod mit Display und Kamera, der auch Facetime unterstützen würde, über ein Modell am Roboterarm, das eher einem iPad ähnelt, bis zu einer Art Echo Show, das magnetisch an einer Halterung befestigt werden kann.

Spekulationen um neuartige Smart Speaker mit Display und/oder Kamera gibt es seit Jahren, Gurman hatte auch schon zu früheren Gelegenheiten notiert, Apple fehle es an einer Strategie für das Wohnzimmer, damit scheint er Recht zu behalten.

Tatsächlich gebe es auch weiterhin keine Hinweise, dass Apple sich entscheiden könne oder wolle, irgend eine dieser Ideen umzusetzen, so Gurman. Daher wäre ein neues Smart Home-Produkt frühestens 2025 zu erwarten.

Zuletzt waren neuerlich Spekulationen um ein HomePod TV aufgekommen, befeuert durch Funde im Code der aktuellen tvOS-Beta. Das Betriebssystem für das Apple TV bildet seit einigen Jahren auch die Codebasis der HomePod-Software. Hier bietet Apple aber nach wie vor nur den großen und den kleinen HomePod und Funktionserweiterungen werden hier auch nur noch äußerst selten verteilt.

