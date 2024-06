Home Betriebssystem iOS 18: Kontrollzentrum soll mit großen Neuerungen aufwarten

Unter iOS 18 soll das Kontrollzentrum überarbeitet werden. Elemente sollen sich auf mehreren Seiten verteilen und auch nach Wunsch platzieren lassen. Letztere Möglichkeit wäre neu, während es eine Ansicht mit mehreren Seiten früher schon gab.

Die Gerüchte um ein neu gestaltetes Kontrollzentrum verdichten sich. Apple soll unter iOS 18 einige größere Neuerungen für diesen Bereich des Systems planen. Apple werde dem Kontrollzentrum ein neues Layout mit mehreren Seiten spendieren, schreibt etwa Mark Gurman von Bloomberg. Damit bliebe mehr Platz für Icons und Widgets.

Nutzer sollen das Kontrollzentrum auch mehr anpassen können

Darüber hinaus werden Nutzer die Möglichkeit haben, die einzelnen Buttons im Kontrollzentrum nach Wunsch zu verschieben und auf den verschiedenen Seiten zu platzieren, heißt es.

Eine Ansicht mit mehreren Seiten hatte es in der Vergangenheit bereits gegeben, unter iOS 10 war eine Darstellung mit drei Seiten eingeführt worden. Allerdings hatte der Nutzer hier keine Möglichkeit, die Anordnung der Elemente zu verändern.

Auch neu gestaltete Widgets

Apple wird weiterhin auch an den Widgets im Kontrollzentrum schrauben, so die Vorab-Gerüchte weiter. So werde das Musik-Widget neu gestaltet, ebenso soll ein neues Widget zur Steuerung von Smart Home-Geräten hinzukommen.

Unklar ist, ob es auch Apps von Dritten erlaubt werden wird, ihre eigenen Widgets in das Kontrollzentrum zu platzieren. Aus Nutzersicht wäre das sicher wünschenswert, allerdings ist es eher fraglich, dass Apple Entwicklern von Dritt-Apps so weitreichende Gestaltungsmöglichkeiten geben wird.

iOS 18 wird heute Abend auf der WWDC vorgestellt, der Schwerpunkt der Keynote, wie auch der gesamten Veranstaltung wird wohl KI sein.

