iOS 16 und iPadOS 16 Beta 2 rollt für Entwickler aus

Apple hat gerade eben iOS 16 und iPadOS 16 Beta 2 für die registrierten Entwickler zur Verfügung gestellt. Bis jetzt war die Initiale Beta aktuell, die direkt nach der Keynote vorgestellt wurde. In den letzten Jahren liefen Apples neue Systeme mit der zweiten und fortfallenden Betas allerdings nicht zwingend besser.

Apple hat gerade eben iOS 16 und iPadOS 16 Beta 2 für die registrierten Entwickler zum Download zur Verfügung gestellt. Wenn die neue Beta bei euch noch nicht angezeigt wird, geduldet euch noch einen Moment, da die neuen Betas wie üblich in Wellen ausgerollt werden. Die neue Beta 2 folgt der initialen Fassung für Entwickler, die Apple direkt auf die Keynote zur WWDC 2022 vorgelegt hatte.

Ihr solltet die Beta 2 von iOS 16 und iPadOS 16 auf keinen Fall auf produktiv genutzten iPads oder iPhones installieren. Die erste Beta lief in der Redaktion weitgehend ohne Probleme, in den letzten Jahren zeigte sich aber oft, dass mit der Aktivierung zusätzlicher neuer Funktionen in den Betas nach der Launch-Beta oft eine Vielzahl neuer Bugs und ernster Probleme einher ging.

Apple bringt einen neuen Sperrbildschirm und neue Nachrichten-Funktionen

iOS 16 ist ein mittelgroßes Update und bringt eine Reihe an Neuerungen, so kann der Nutzer in Zukunft etwa den Lockscreen relativ individuell gestalten, der Fokus wurde ebenfalls überarbeitet und erweitert und kann jetzt auch auf dem Lockscreen genutzt werden.

Ferner hat Nachrichten einige neue Funktionen erhalten, auch in Karten gibt es Neuerungen. Einen kompakten Überblick findet ihr hier.

Wie läuft Beta 2 von iOS 16 und iPadOS 16 bei euch? Lasst es uns gern wissen.

