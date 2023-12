Home Betriebssystem iOS 16.7 nicht installiert? Apple schließt aktiv ausgenutzte Schwachstellen

Apple hat zuletzt nicht nur iOS 17 und macOS 14 aktualisiert, auch ältere Systemversionen wurden noch mit Updates versorgt. So wurde iOS 16 etwa auf Version 16.7 aktualisiert und damit Lücken geschlossen, die bereits aktiv ausgenutzt worden sein sollen.

Apple hat diese Woche einige größere Updates für seine diversen aktuellen Systemlinien vorgelegt, diese brachten neben neuen Funktionen auch eine Reihe an Sicherheitsverbesserungen. Doch auch ältere Softwareversionen haben Updates erhalten. So wurde etwa iOS 16.7 für alle Nutzer veröffentlicht, die noch nicht auf iOS 17 aktualisiert haben oder deren Gerät nicht mehr kompatibel ist.

iOS 16.7 behebt viele, aber nicht alle offenen Lücken

Diese Aktualisierung behebt laut Apples Dokumentation allerdings nur acht offene Schwachstellen, in iOS 17.2 sind es einige mehr. Jedoch ist das Update dennoch wichtig, Apple gibt nämlich an, dass zumindest zwei dieser Bugs bereits aktiv ausgenutzt worden sind, eine Installation wäre also angeraten.

Nicht immer alle Updates für alte Systeme

Einerseits ist es lobenswert, dass Apple ältere iOS-Versionen noch längere Zeit mit sicherheitsrelevanten Updates versorgt, allerdings dürfen Nutzer sich nicht darauf verlassen, dass diese alten Systemversionen stets auf der selben Sicherheitsstufe gehalten werden, wie die aktuelle Software. Immer wieder ist die Liste behobener Schwachstellen b ei den älteren Versionen kürzer und das schließt oft nicht nur weniger kritische Schwachstellen ein. Wieso Apple manche Löcher in alten Versionen auch über längere Zeit nicht stopft, ist nicht klar, denkbar ist aber, dass man den Aufwand in bestimmten komplex gelagerten Fällen einfach vermeiden möchte.

