iOS 14 merkt sich immer noch nicht zuverlässig alternative Standard-Apps für E-Mail und Websurfen

iOS 14 kann sich noch immer nicht zuverlässig eine alternative Standard-App für E-Mail und Webbrowsing merken. Dieses Problem wurde schon früher beobachtet und eigentlich sollte es inzwischen beseitigt sein – Apple selbst hatte das entsprechend kommuniziert. Doch effektiv funktioniert die neue Option nach wie vor nicht zuverlässig. Wie sind eure Beobachtungen hierzu?

iOS 14 brachte eine neue Funktion, die schon vor Jahren sehnlichst erwartet wurde: Nutzer können nun eine alternative App eines Drittanbieters wählen, um E-Mails zu senden und im Web zu surfen. So kann etwa die GMail-App oder der Chrome-Browser als Standard-Client für E-Mail oder Webbrowsing eingestellt werden.

Zunächst wollte dies aber nicht recht funktionieren: Die Einstellung wurde von iOS stets nach einem Neustart vergessen. Mit iOS 14.0.1 hatte Apple erklärt, das Problem beseitigt zu haben, Apfelpage.de berichtete, das trifft aber offenbar nicht vollständig zu.

Wie nun der Redakteur David Clarke auf dem Kurznachrichtendienst Twitter erklärt, vergisst iOS immer noch eine eingestellte alternative Standard-App.

It seems that every time an email or browser app is updated on iOS 14, it resets the default settings.

— David Clarke (@DCOneFourSeven) October 21, 2020