iOS 14.5 bringt Unterstützung für neue Xbox- und Playstation 5-Controller

iOS 14.5 bringt Unterstützung für neue Xbox- und Playstation 5-Controller

Apple wird mit iOS 14.5 und iPadOS 14.5 wohl auch die volle Unterstützung der neuen PS5- und Xbox Series X-Controller einführen. Eine Unterstützung dieser Geräte hatte sich bereits in Frühren Betas angedeutet, mit dem nun anrollenden Update dürfte sie aber final verfügbar werden. Auch am Apple TV wird man die Controller wohl bald nutzen können.

Apple wird in iOS 14.5 und iPadOS 14.5 wohl auch die neuen Controller von Microsoft und Sony unterstützen. Die heute an die registrierten Entwickler verteilte Beta 1 von iOS 14.5 und iPadOS 14.5 beinhaltet die Unterstützung für den DualSense-Controller für die neue Playstation 5 sowie die Controller für die ebenfalls neue Xbox Series X von Microsoft.

Beide Konsolen stellen die jeweiligen Flaggschiffe ihrer Modellfamilien dar und wurden vor kurzem auf den Markt gebracht.

Unterstützung für neue Controller auch am Apple TV

Die Unterstützung für diese neuen Controller zeichnete sich bereits in früheren Betas von iOS 14 ab. Mit der Veröffentlichung von iOS 14.5 und iPadOS 14.5 für alle Nutzer wird die Kompatibilität wohl final für alle Nutzer zur Verfügung stehen. Auch die Titel in Apple Arcade sind teils kompatibel zu den neuen Controllern. Diese dürfte in Zukunft auch das Apple TV unterstützen, tvOS 14.5 dürfte den Support ebenfalls nachrüsten.

Neben dieser Neuerung bringt iOS 14.5 unter anderem auch 5G-Dual-SIM am iPhone 12 und eine Entsperrung per Face ID trotz Maske vor dem Gesicht. Leider dauert es noch bis ins Frühjahr, bis die neue Aktualisierung erscheint, doch eine Public Beta für freiwillige Tester müsste bereits innerhalb der nächsten Tage veröffentlicht werden.

