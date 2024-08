Home Betriebssystem In neuer Beta: Apple Intelligence erfordert nicht mehr Wechsel in US-Region

Apple Intelligence kann in der aktuellen iOS 18.1-Beta nun auch ausprobiert werden, ohne die Geräteregion auf USA zu ändern. Dass die KI-Tools weiter nur auf Englisch und nur für wenige Nutzer verfügbar sind, ändert sich freilich nicht. Auch wird Apple Intelligence nicht mit iOS 18.0 starten.

Die jüngsten Betas von iOS 18.1 und iPadOS 18.1 brachten eine Neuerung in Bezug auf Apple Intelligence. Um die neuen Funktionen auszuprobieren, muss der Nutzer nun nicht mehr ausnahmslos alle Geräte- und Accounteinstellungen auf die USA ändern. Gerade die Region zu wechseln, kann sich auf die Formatierung von Kalenderterminen und Telefonnummern auswirken, was nachteilig sein kann.

Gerätesprache und Siri auf Englisch stellen

Um nun Apple Intelligence zu testen, reicht es laut Apple aus, die Gerätesprache, wie auch die Sprache von Siri auf US-Englisch zu stellen. Denn Apple Intelligence und alle darin eingeschlossenen Tools funktionieren derzeit nur auf Englisch, bei Googles neuen KI-Funktionen im Rahmen von Gemini Live ist es ähnlich.

Das wird wohl auch noch geraume Zeit so bleiben, US-Tech-Konzerne, Apple insbesondere, stellen neue Funktionen und Dienste häufig lange nur in Englisch bereit.

Apple Intelligence bleibt in Europa und der EU aus

Eine weitere Einschränkung bleibt ebenfalls bestehen: Nach wie vor ist Apple Intelligence in der EU und in China nicht verfügbar. In China steht die lokale Gesetzgebung einer Einführung in der Art im Weg, wie Apple den Dienst aufgebaut hat, in Europa möchte Apple Druck auf die EU-Kommission in Regulierungsfragen ausüben.

Eine echte Einschränkung für die Mehrheit der Nutzer ist dies indes nicht, stehen die Tools doch ohnehin in keiner anderen als der englischen Sprache zur Verfügung, was für einige Tests ausreichen mag, für die praktische Nutzung jedoch nicht.

Und eine weitere Beschränkung bleibt ebenfalls bestehen: Apple Intelligence funktioniert nur auf dem iPhone 15 Pro und Pro Max, sowie bald wohl den iPhone 16-Modellen, am iPad und Mac ist ein M-Series-Chip erforderlich.

