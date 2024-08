Home Betriebssystem Neue Betas: Die vielleicht letzten Testversionen von iOS 18 und Co. sind da

Apple hat eine weitere und vielleicht letzte Runde an Betas der kommenden Updates an die Entwickler verteilt. Sowohl iOS 18, als auch iOS 18.1 liegen in einer neuen Testversion vor, ebenso gibt es neue Betas von macOS Sequoia und tvOS 18.

Apple hat heute Abend noch einmal Betas für die kommenden großen Updates verteilt. iOS 18 und iPadOS 18 liegen jetzt als Beta 8 für die registrierten Entwickler vor. Eine Beta 3 gibt es darüber hinaus von iOS 18.1 und iPadOS 18.1.

Diese Fassung wird die Einführung von Apple Intelligence bringen, Apple bietet die neuen KI-Tools zu Anfang nicht nur ausnahmslos in den USA an, sie wird auch nicht zum Start von iOS 18 verfügbar sein. iOS 18.1 könnte im Oktober erscheinen, einige Wochen nach Verkaufsstart des iPhone 16.

Auch neue Betas für macOS und Co.

Darüber hinaus hat Apple heute auch macOS Sequoia in einer achten Beta für die registrierten Entwickler zum Download zur Verfügung gestellt.

tvOS 18 kann ebenfalls in der Beta 8 geladen werden. Zuvor war bereits vermutet worden, dass Apple dieses Jahr mit nur sieben Betas zum Endkunden geht, nun hat es zumindest noch eine weitere Testversion gegeben.

Im Nachgang der iPhone-Keynote am 09. September ist mit dem Release von iOS 18 für alle Nutzer zu rechnen, ohne Apple Intelligence bleibt das Update allerdings eher unscheinbar, sieht man von einigen neuen Anpassungsmöglichkeiten für Homebildschirm oder Kontrollzentrum ab.

Wer die Betas vor Release der finalen Versionen testen möchte, sollte zuvor ein Backup erstellen, vor allem auf dem Mac. Auch wenn die aktuellen Betas recht stabil laufen, kann es immer zu unerwarteten Problemen kommen.

