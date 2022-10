Home Apps iMovie und Final Cut Pro: Updates bringen neue Features und Fehlerbehebungen

Apple hat zuletzt auch ein wenig produktpflege bei seiner Videosoftware betrieben. iMovie, für iOS und Mac sowie Final Cut Pro erhielten kleinere Updates. Diese zielten auf die Behebung von Fehlern, es wurden aber auch einige Neuerungen eingeführt.

Apple aktualisiert zuletzt einige seiner Anwendungsprogramme. Nicht nur iWork, sondern auch die Videotools iMovie und Final Cut Pro wurden zuletzt aktualisiert.

Final Cut Pro erhält Fehlerbehebungen

Final Cut Pro (Affiliate-Link), für das Apple zuletzt den Preis erhöht hatte, erhielt in einem Update von gestern die folgenden Fehlerbehebungen:

• Schnellerer Export von H.264 oder HEVC auf Macs mit Apple Chips

• Verbesserte Stabilität auf Intel-Macs beim Trennen von Sidecar-Displays

• Verbesserte Leistung bei Bearbeitung auf Macs mit Umgebungslichtsensor

iMovie für iOS bekommt neue Magic Movies

Die (noch) kostenlose Videoschnittsoftware iMovie (Affiliate-Link) erhält mit dem jüngsten Update neue Magic Movies und Storyboards. Apple schreibt:

• Gestalte Magic Movies oder Storyboard-Filme mit vier neuen dynamischen Stilen, einschließlich Titellayouts, Schriften, Filter, Farbpaletten und Musik.

• Ein Problem wird behoben, bei dem Medien aus einem Fotoalbum in nicht-chronologischer Reihenfolge in einem Magic Movie-Projekt eingefügt werden.

• Behebt ein Problem, bei dem Magic Movies und Storyboard-Filme im Viewer während der Wiedergabe nicht auf externen Displays angezeigt werden.

• Verfügt über Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen.

Am Mac wurde iMovie in die Lage versetzt, diese neuen Magic Movies und Story-Boards zu importieren, zudem wurden Fehler behoben.

Auch Compressor erhält ein Update

Einige Verbesserungen erhält auch das Videotool von Apple Compressor (Affiliate-Link). Apple schreibt zum jüngsten Update:

• Unterstützung für Codierung in HEVC 8-Bit 4:2:2

• Unterstützung für Codierung in HEVC 4:2:2 mit mehreren Durchgängen*

• Änderung des Standardcodierungstyps für HEVC zu „Schneller“

• Unterstützung für die Vorschau von Transparenz in HDR-Videos*

• Behebung eines Problems, bei dem Stapel nicht gesendet werden können, wenn bei bestimmten Verzeichnissen Lese-/Schreibberechtigungen fehlen

