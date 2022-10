Home Apps Final Cut Pro X nun 50 Euro teurer – auch Logic Pro ist teurer geworden

Seit dem iPhone-Event kennen die Preise bei Apple nur eine Richtung, und zwar nach oben. So kostet ein iPhone 14 Pro Max erstmals über 2000 Euro in der Top-Ausstattung, für das iPad Pro werden in dieser sogar über 3000 Euro fällig, seit gestern sind auch Apple Music und Co. teurer geworden. Da ging es fast unter, dass auch die Profi-Anwendungen von Apple seit knapp zwei Wochen deutlich mehr kosten.

Final Cut Pro X kostet nun 349 Euro

Wer professionell Videos schneiden will und dabei Videos mit dem iPhone 13 Pro und iPhone 14 Pro in ProRes aufnimmt, kommt im Final Cut Pro X kaum herum. Doch bereits vor zwei Wochen führte Apple eine Preiserhöhung ein. Statt 299 Euro werden nun 349 Euro fällig. Gründe zur Preiserhöhung gibt Apple nicht an, zumal diese stillschweigend passierte.

Logic Pro ebenfalls teurer geworden

Wer auf Final Cut Pro X setzt, hat in der Regel auch Logic Pro im Einsatz. Hier lassen sich deutlich mehr Soundspuren als in GarageBand anlegen, es gibt viel mehr Loops und Effekte. Wie dem auch sei, auch hier müssen Kunden in Zukunft deutlich tiefer in die Tasche greifen. Statt der bisherigen 199 Euro werden fortan 239 Euro fällig.

