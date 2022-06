Home Featured Extreme Pläne: Diese neuen Macs und M2-Varianten soll Apple planen

Apple arbeitet aktuell an einer Reihe neue Mac-Modelle. Diese werden mit dem neuen M2-Chip ausgestattet, dessen kommende Varianten hinsichtlich ihrer Spezifikationen allerdings noch schwer zu fassen sind. Zumindest im Highend-Bereich wird es aber geradezu extrem.

Apple hat vor kurzem sein neues MacBook Pro und MacBook Air 2022 vorgestellt. Beide laufen mit dem neuen M2-Chip, der kann trotz der fortgesetzten Verwendung eines 5nm-Verfahrens leistungstechnisch überzeugen, Apfelpage.de berichtete. Die kommenden Generationen basieren dann allerdings wohl auf einer kleineren Strukturbreite, der Journalist Mark Gurman hat insgesamt wenigstens vier neue Mac-Modelle im Auge, die Apple in näherer Zukunft vorstellen könnte.

Diese neuen Macs und M2-Varianten sollen kommen

Da wäre einmal ein Update des Mac Mini, so Gurman in der neuen Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters, es soll ihn mit dem M2 und M2 Pro geben. Ein Update des Mac Mini war verschiedentlich schon für diesen Frühling erwartet worden.

Das kommende MacBook Pro wird laut Gurman mit dem M2 Pro / M2 Max zu haben sein, ein Update der Chipgeneration.

Interessant wird es dann beim Mac Pro: Hier soll der Käufer zwischen einem M2 Ultra und M2 Extreme wählen können. Der M1 Ultra bildet aktuell die Spitze der Leistungsfähigkeit der M-Series-Chips, es war bislang nur über einen direkten Nachfolger spekuliert worden. Der M2 Extreme würde vermutlich den M2 Ultra leistungstechnisch nochmals übertreffen, es ist allerdings noch keine belastbare Einschätzung dazu möglich, in welche Performancebereiche sich diese Chips bewegen werden.

Apple hatte eine minimalistische Andeutung über einen neuen Mac Pro gemacht, doch ist noch völlig unklar, wann dieser kommen könnte. Eine Vorstellung in diesem Herbst wäre denkbar, damit hielte Apple zumindest noch ganz wohlwollend seinen Plan ein, in zwei Jahren alle Macs von Intel auf Apple Silicon umzustellen.

