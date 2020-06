Im Rahmen der WWDC: Apple veröffentlicht nagelneues Developer Forum

Bereits vor der bevorstehenden WWDC 2020 kommende Woche legt Apple vor: Der Gigant veröffentlicht im Rahmen seiner Entwicklerkonferenz zahlreiche Updates seiner Developer-Tools. Das beliebte Developer Forum erscheint jetzt in komplett neuen Glanz und wird ein großer Bestandteil des bevorstehenden Events sein.

Die Worldwide Developer Conference 2020 nutzt Apple, um seine gesamten Developer Tools grundlegend zu überarbeiten. Nachdem in den vergangenen Tagen bereits die Apple Developer App für macOS ein großes Update erhalten hat und auch App Store Connect mit einem Redesign protzt, folgt nun das Developer Forum. Das Developer Forum ist einer der Anlaufstellen um sich gegenseitig auszutauschen. Nach einer längeren Offlinephase hat Apple gestern das brandneue Developer Forum veröffentlicht.

Das Forum bekommt in erster Linie ein aufgeräumteres und eindeutig moderneres Design, das sich am Aussehen von App Store Connect orientiert. Das neue Design soll es ermöglichen, schnell neue Threads zu erstellen, aber auch Fragen zu suchen und die beliebtesten Themen anzuschauen. Die neue Startseite bietet einen Überblick über die beliebtesten Beiträge und Tags. Neu ist zudem, dass Einträge mit einem Like oder Dislike versehen werden können und Einträge über andere Plattformen teilbar sind.

Neben den vielen Verbesserungen die das Developer Forum diese Woche erfahren hat, wird das Forum während der WWDC 2020, die aufgrund von Corona dieses Jahr erstmalig komplett online stattfinden wird, Hauptanlaufstelle sein. Das Forum soll während der Developer Konferenz einen Platz bieten, an dem sich Developer über die aktuellen Ereignisse austauschen können. Highlight wird der Austausch zwischen Developer und Entwickler von Apple sein: Über 1.000 Entwickler von Apple sollen während der WWDC an technischen Diskussionen teilnehmen und den Developern für Fragen offen sein.

Das Developer Forum von Apple ist öffentlich zugängig: Jeder kann veröffentlichte Beiträge ansehen, allerdings können nur registrierte Developer neue Themen und Antworten erstellen.

