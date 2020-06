Apple aktualisiert Developer-App und bringt sie auf den Mac

Apple hat seine Developer-App für Entwickler mit einem Update versorgt. Diese bringt unter anderem eine verbesserte Darstellung von News und Stories für Entwickler. Außerdem ist die App jetzt erstmals auch für den Mac verfügbar. Über die Anwendung können Entwickler ebenfalls den Stream zur WWDC 2020 verfolgen.

Apple hat ein größeres Update für seine Developer-App veröffentlicht. Mit der neuen Version der Anwendung möchte Apple die Präsentation von News und Ressourcen für Entwickler effektiver gestalten. Außerdem wurde der Bereich zur WWDC in Erwartung der Veranstaltung ab kommendem Montag aktualisiert und mit neuen Inhalten versorgt.

Apple schreibt in den Notizen zu der neuen Version:

• Redesigned Discover tab to help you catch up on the latest stories, news, videos, and more. • Option to favorite individual articles in addition to videos and session content. • Updated Browse tab, where you can search for existing sessions, videos, articles, and news. • Updated WWDC tab in preparation for the conference. • Various enhancements and bug fixes

Developer-App ist erstmals auch im Mac App Store verfügbar

Entwickler können die Developer-App im App Store herunterladen und installieren. Die App selbst ist kostenlos, die Mitgliedschaft im Entwicklerprogramm dagegen nicht. Im Anschluss an den Download müssen sich registrierte Entwickler mit ihrem entsprechenden Konto anmelden.

In der App wird auch der Stream der Keynote gezeigt, die Apple ab Montag Abend 19:00 Uhr deutscher Zeit aus dem Apple Park übertragen wird.

Die Developer-App ist erstmals auch für den Mac verfügbar, hierfür wurde sie in den Mac App Store gestellt. Um die App für den Mac zu realisieren, hat Apple seine eigene Catalyst genannte Portierungslösung verwendet, durch die auch bereits die Sprachmemos und die Aktien-App auf den Mac gelangt sind.

