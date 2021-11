Home iPhone Heimreparatur: Nur wenige iPhone-Nutzer wollen selbst Hand anlegen

Bald können Nutzer ihr iPhone 12 oder iPhone 13 selbst in Heimreparatur wieder in Ordnung bringen, doch nur wenige Nutzer werden das auch Eine neue Studie zeigt, dass Apples Heimreparaturprogramm vermutlich nicht viele Kunden haben wird.

Apple hat diese Woche eine relativ überraschende Ankündigung gemacht: Kunden werden ihr iPhone oder ihren Mac in Zukunft selbst reparieren dürfen. Hierzu wird Apple ihnen das nötige Werkzeug, die originalen Ersatzteile und auch die erforderlichen Dokumentationen zur Verfügung stellen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Doch wie viele Kunden werden davon Gebrauch machen? Eine neue Studie zeigt: Wohl nicht sehr viele. Die Erhebung, die von den Marktforschern von Consumer Intelligence Research Partners durchgeführt wurde, ergab, dass die aller meisten Anwender funktionierende oder zumindest hinreichend nutzbare Geräte benutzen.

Grundsätzlich seien hauptsächlich iPhones mit nutzbarem Display und nutzbarer Batterie in Gebrauch: Rund 12% der Befragten benutzten ein iPhone mit gesprungenem Display, bei ihnen ist das Gerät aber noch nutzbar. Nur 6% der Anwender gaben an, ein völlig unbenutzbares iPhone in Folge eines Displayschadens zu besitzen.

Nur wenige Heimreparaturen zu erwarten

Rund 26% der Befragten gaben an, mit einer vollen Akkuladung nur einen halben Tag lang auszukommen, rund 14% der Befragten müssen alle paar Stunden nachladen. Zugleich fühlten sich viele Nutzer mit der Vorstellung nicht wohl, selbst Hand an ihre Geräte zu legen und etwa die Batterie zu tauschen.

Die recht geringe Zahl an reparaturbedürftiger Geräte und die geringe Motivation der Nutzer, ihre Geräte selbst auseinanderzunehmen, werde wohl für einen eher überschaubaren Ansturm auf die Ersatzteile des Reparaturprogramms sorgen, so CIRP. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Apple genau mit dieser Reaktion rechnet und das neue Heimreparaturprogramm vor allem ins Leben rufen will, um einer befürchteten Regulierung durch die Politik zuvor zu kommen.

