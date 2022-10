Home Smart Home Hama schließt sich Matter an

Hama schließt sich Matter an

Wer Fan von Smart Home ist, der wird sich auf diesen Herbst wirklich gefreut haben: Grund ist der Start von Matter, welchen das Konsortium der Connectivity Standards Alliance vor knapp einer Woche ankündigte, Apfelpage berichtete. Nun begrüßt man einen weiteren Hersteller, der insbesondere deutschen Kunden aus den hiesigen Media- und Saturnmärkten bekannt vorkommen dürfte.

Braucht man „günstig“ ein Ladekabel, ein Netzteil, eine Hülle, ein Panzerglas oder eine Hülle für sein iPhone/Smartphone, führte der Weg oft zum Elektronikmarkt und der Griff nicht selten in das Regal mit dem Hama-Sortiment. Weiterhin bietet der Zubehörhersteller aus Bayern auch Radios, smarte Lautsprecher sowie Produkte für das Smart Home an. Dazu zählen Leuchtmittel Steckdosen, Schalter und Überwachungskameras sowie Raumsensoren. Die werden zukünftig eine neue Schnittstelle bekommen. Hama kündigte mittels Pressemitteilung an, sich dem Projekt Matter angeschlossen zu haben. Das ist eine erfreuliche Nachricht. Mehr Hersteller bedeuten am Ende des Tages auch mehr Druck, den neuen Standard möglichst schnell und langlebig zu entwickeln.

Auch aktuelle Geräte sollen profitieren

Hama wird dazu in den nächsten Monaten entsprechend neues Zubehör auf den Markt bringen. Man betonte jedoch gleichzeitig, dass auch eine Vielzahl aktuell verfügbarer Geräte mit Matter kompatibel werden sollen. Dafür werde man in den nächsten Wochen über seine hauseigene App die dafür notwendige Firmware als Update bereitstellen. In der App soll es dann einen entsprechenden Hinweis geben.

