Home Featured Google I/O 2023 – die Hardware: Apple hat hoffentlich zugeschaut

Google I/O 2023 – die Hardware: Apple hat hoffentlich zugeschaut

Wir schauen gerne etwas über den Tellerrand und deshalb ist die alljährliche Eröffnungs-Keynote der Google I/O für uns eine Pflichtveranstaltung. Die fand für dieses Jahr gestern Abend statt  und der Suchmaschinengigant aus Mountain View hatte ein vollgepacktes Programm mit Hard- und Software im Gepäck. Wir fassen ausführlich für euch zusammen und fangen mit der Hardware an.

Der Schluss zum Anfang

Wir fangen mit dem Schluss des Events an und kommen zur Hardware. Google stellte insgesamt drei Geräte vor: das Google Pixel 7a als Mittelklasse-Smartphone, das Google Pixel Fold und das Google Pixel Fold. Wir fangen mit dem Tablet an, zwischenzeitlich hieß es nämlich, dass Google das Projekt beerdigt hat. Pustekuchen, das Tablet kommt und bietet ein interessantes Ausstattungspaket an. Und wir wollen damit auch die Überschrift etwas aufgreifen: Aufseiten der Software bietet das Pixel Tablet nämlich echten Multiuser-Support an, allein dies macht das Gerät für Familien interessant.

Das Pixel Tablet

Aufseiten der Hardware haben wir gehobene Mittelklasse: Das Gerät wird von einem Tensor G2 befeuert, der auch im Pixel 7 Pro, dem Pixel 7 und dem neuen Pixel 7a steckt. Die Größe des Arbeitsspeichers beträgt 8 GB RAM (LPDDR5) und als interner Speicher stehen wahlweise 128 GB oder 256 GB (UFS 3.1) zur Auswahl. Der Bildschirm verfügt über eine Diagonale von 10,95″, bietet eine maximale Helligkeit von 500 cd/m² und unterstützt USI-2.0-kompatible Styli. Die Front- und Rückkamera haben jeweils 8 Megapixel und einen Fixfokus, auf beiden Seiten des Tablets wird das gleiche Modul verbaut.

Neben dem bereits erwähnten Multiuser-Support ist das Zubehör besonders interessant. Google liefert das Pixel Tablet mit einem Stand aus, der das Gerät drahtlos lädt und gleichzeitig als Lautsprecher fungiert. Befindet sich das Pixel Tablet auf dem Ständer, kann das Gerät als digitaler Bilderrahmen fungieren. Befehle werden via Sprache akzeptiert und dürfte vom Konzern als inoffizieller Nachfolger für die eingestellten Google Nest Hubs angesehen werden.

Der Akku verfügt über Kapazität von 27 Wh und soll für insgesamt 12 Stunden Videostreaming ausreichen.Bei dem Preis dürften Käufer zumindest hierzulande etwas schlucken. Google verlangt für das Tablet satte 679 Euro, immerhin ist dann das Dock im Wert von 150 Euro im Lieferumfang enthalten. Verzichten müssen Kunden jedoch auf ein Ladekabel. Immerhin verbaut Google einen USB-C-Anschluss. Bestellungen nimmt Google ab sofort entgegen, bei den Farben kann man zwischen „porcelain“ und „hazel“ auswählen.

Google Pixel 7a

Erwartungsgemäß hat Google sein neues Mittelklasse-Gerät vorgestellt. Das Google Pixel 7a kratzt von der Ausstattung am Pixel 7 und dürfte potenzielle Kunden vor eine schwierige Wahl stellen. Mit dem Tensor G2, einem 90-Hz-OLED-Display bei einer FHD+-Auflösung mit always-on-Funktion und 8 GB RAM verfügt es über die gleichen Features wie das reguläre Pixel 7. Lediglich bei der Verarbeitung, dem Speicher und der Kamera gibt es Unterschiede.

Der Rahmen um das Display ist nicht ganz symmetrisch, der untere ist dicker als die drei übrigen Ränder. Anstatt Gorilla Glass Victus wird das Display von Corning Gorilla Glass 3 geschützt. Der Rahmen besteht aus Aluminium und das Gerät ist nach IP67 zertifiziert. Auf der Rückseite ist die mittlerweile ikonische Leiste für die Kamera integriert, die eine Dual-Kamera beinhaltet. Die Hauptkamera nimmt Bilder mit 64 MP (f/1.89-Blende) auf, die zusammen mit dem Strauß an intelligenten Kameramodi sowie Bearbeitungstools wie dem Magischen Radierer in dieser Preisklasse zum besten gehören dürften. Erste Beispielbilder sehen vielversprechend aus.

A new #Pixel, a new leader 🏆#Pixel7a is the highest-rated smartphone camera in its class¹, taking over from #Pixel6a ✨#GoogleIO ¹Based on third-party report pic.twitter.com/FB8VywVMDU

Flankiert wird das Set-up von einer Ultraweitwinkelkamera mit einer Auflösung von 13 MP bei einer f/2.2 -Blende sowie einem Sichtfeld von 120 Grad. Auf ein dediziertes Teleobjektiv muss das Pixel 7a verzichten und den Zoom digital erledigen. Videos werden in 4k und 30 Bildern pro Sekunde aufgezeichnet werden, Zeitlupen sind mit bis zu 240 fps möglich. Diese finden auf dem internen 128 GB großen UFS 3.1-Speicher Platz, der sich allerdings nicht erweitern lässt. Der Stromspender ist 4.385 mAh groß und kann nun endlich induktiv geladen werden. Der Vorgänger musste sich mit Kabel begnügen, was vielfach kritisiert wurde. Dies ist mittels USB-C auch beim Pixel 7a möglich. Der Akku hält im Extrem-Energiesparmnodus bis zu 72 Stunden, regulär sind bis zu 24 Stunden möglich. Entsperrt wird das Gerät mittels Fingerabdrucksensor, der direkt ins Display integriert wird oder wahlweise mittels Face Unlock. Das Gerät ist in insgesamt vier Farben erhältlich, wobei der gezeigte Farbton „Sea“ verdächtig an das Sierra Blau vom iPhone 13 Pro und 13 Pro Max erinnert. Hinzu gesellen sich Charcoal, ein dunkler Grauton sowie Snow und Coral.

Letztgenannter Farbton wird allerdings exklusiv über den Pixel Store vertrieben. Preislich wiederholt Google leider den Fehler, denn Apple schon mit dem aktuellen iPhone SE 2022 beging – das Gerät kostet 509,00 Euro. Vorbesteller erhalten jedoch bis zum 22. Mai über den Pixel Store ein Exemplar der Google Pixel Buds A-Series im Wert von 99,00 Euro kostenfrei dazu.

Das Google Pixel Fold

Auch die Vorstellung des Pixel Fold war keine Überraschung. Vor wenigen Tagen sickerten bereits offizielle Pressebilder durch, Apfelpage berichtete. Dementsprechend hielten sich die Überraschungen in Grenzen. Das Pixel Fold verfügt über ein 5,8″ großes Display auf der Außenseite mit 120 Hz und einer Auflösung 2.092 x 1.080 Pixeln. Aufgeklappt bietet das innen liegende Display eine Diagonale von 7,6″ bei einer Auflösung 2.208 x 1.840 Pixeln mit 120 Hz an. Die maximale Helligkeit liegt bei 1450 cd/m² bei direkter Sonneneinstrahlung. Die reguläre Helligkeit liebt 1000 cd/m². Noch ein Wort zum Klappmechanismus, dieser soll Google zufolge der langlebigste auf dem Markt sein.

Die verbaute Hardware abseits der Kamera stammt aus dem Google Pixel 7 Pro. Kunden bekommen den Tensor G2 mitsamt Titan M2-Sicherheitschip, der von 12 GB Arbeitsspeicher (LPDDR5) flankiert wird. Als Speicher stehen wahlweise 256 GB oder 512 GB Speicher zur Auswahl, Speicherkarten können nicht eingesetzt werden. Auf der Rückseite ist eine Dreifachkamera verbaut, deren Hauptkamera 48 Megapixel und einen optischen Bildstabilisator hat. Unterstützt wird sie durch eine Superweitwinkelkamera mit 10,8 Megapixeln und einer Telekamera mit fünffacher optischer Vergrößerung und ebenfalls 10,8 Megapixeln. Der Kunde kann bis zu 20x digital zoomen. Videos nimmt das Pixel Fold in 4k mit bis zu 60 fps auf.

Sowohl im Außendisplay als auch im inneren Bildschirm ist jeweils eine Frontkamera verbaut. Die außen hat 9,5 Megapixel, die im Inneren 8 Megapixeln. Nutzer können auch die Hauptkamera für Selfies verwenden, indem das Smartphone aufgeklappt und das Außendisplay als Sucher verwendet wird. Das kennen wir bereits von den faltbaren Samsung-Geräten. Der Akku ist 4.821 mAh groß, soll laut Hersteller bei normaler Benutzung für bis zu 24 Stunden reichen und kann drahtlos geladen werden. Über die Software berichten wir in einem separaten Artikel, doch eine Sache gefiel uns außerordentlich gut: Nutzer eines Pixel Fold können das Gerät aufklappen, Sprache via Google Translator in Echtzeit übersetzen und den übersetzten Text auf dem Außendisplay anzeigen lassen.

Zudem sind über 50 Apps wie Netflix, Youtube, Spotify und TikTok Google zufolge extra an das Pixel Fold angepasst. Außerdem verfügt das Gerät über eine spezielle Taskbar, die das Multitasking vereinfachen soll. Google lässt sich das jedoch außerordentlich gut bezahlen. Hierzulande werden mindestens 1899,00 Euro fällig, dann gibt es die Variante mit 256 GB Speicher und der Farbe „Porcelain“. Wer 512 GB Speicher haben möchte, muss 2019,00 Euro investieren. Dann lässt sich mit „Obsidian“ noch eine zweite Farbe auswählen. Wer sich bis zum 02. Juli 2023 für eine Bestellung durchringen kann, bekommt eine Pixel Watch mit LTE im Wert von 379,00 Euro kostenfrei dazu. Weiterhin kann man sich im Pixel Store noch eine Gutschrift von bis zu 420,00 Euro bei Abgabe für sein Altgerät sichern.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!