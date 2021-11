Home Featured Gewinnspiel zum 1. Advent: Aqara Smart Home Bundle

Gerade erst den Sangria im Sommerurlaub ausgetrunken, jetzt schneit es bereits in weiten Teilen Deutschlands und die erste Kerze auf dem Adventskranz brennt. Für mich ist die Weihnachtszeit der Inbegriff des Smart-Homes: Statt im Garten zu schuften oder baden zu gehen, ziehe ich lieber einen warmen Nerd-Pulli an und tüftele an meinen intelligenten Mitbewohnern herum. Damit auch ihr an eurem Smart-Home basteln könnte, liefern wir euch ein kleines Aqara-Bundle frei Haus.

Bei den verlosten Produkten handelt es sich um Testgeräte. Sie können also leichte Gebrauchsspuren aufweisen, funktionieren aber einwandfrei. Da wir sehr viele Geräte zugeschickt bekommen und längst nicht alle behalten können, wollen wir sie an euch weitergeben.

Eine schöne Adventszeit!

Wer ist Aqara?

Bei einigen von euch wird der Namen Aqara sicherlich Fragezeichen hervorrufen. So ist die früher noch von Xiaomi vertriebene Smart-Home-Marke hierzulande eher noch ein Geheimtipp, vor allem in Sachen Preis-Leistung. So langsam bahnt sich Aqara aber auch den Weg in europäische und deutsche Haushalte. Vor allem bei smarten Kameras und Sensoren bietet der Hersteller tolle Alternativen zu den meist weitaus teureren Konkurrenten.

Die Produkte von Aqara sind durch die Verbindung an einen der zahlreichen Hubs kompatibel zu HomeKit. Dabei erfüllen die Hubs aber steht eine zusätzliche Aufgabe und sind nicht nur platzfressende Kästen: Der hier verloste Camera Hub G2H ist zusätzliche eine smarte Kamera – oder ist die smarte Kamera zusätzlich ein Hub? Egal. Der Hub M2 ist beispielsweise in Infrarot-Blaster und der Hub M1S hat ein Nachtlicht. Für diese beiden Hubs hat Aqara sogar ein Firmware-Update mit Matter-Support angekündigt.

Verlosung von Testgeräten

Was gibt es zu gewinnen?

Aqara Hub G2H

Fangen wir mit dem eben erwähnten Camera Hub G2H an: Zum Einrichten setzt der Hersteller keine Registrierung voraus. Über den aktivierten HomeKit-Mode ist das Setup und die weitere Verwaltung sogar ausschließlich mit Apple Home möglich. In diesem Fall könnt ihr die Kamera jedoch weder mit Software-Updates vorsorgen, noch sie als Hub für andere Aqara-Produkte nutzen. Deshalb würde ich euch die Aqara-App auf jeden Fall empfehlen. Kleine Entwarnung bezüglich Datenschutz: Es gibt Server in Europa, womit man dem chinesischen Hersteller etwas mehr Vertrauen entgegenbringen kann.

In meinem Test schlägt sich der Camera Hub G2H ziemlich gut. Die Bildqualität ist bei entsprechenden Lichtverhältnissen okay. Beeindruckend ist in diesem Preissegment, wie gut die Personen- und Tiererkennung zusammen mit HomeKit Secure Video funktioniert. Die Reaktionszeiten (zum Beispiel bei Automatisierungen oder der Bewegungserkennung) machen einen vernünftigen Job.

=> Zum Review: Aqara Camera Hub G2H im Test

Aqara Wireless Remote Switch H1

Für den kabellosen Doppelschalter benötigt man bereits eine der Aqara-Bridges, um ihn zum Laufen zu bekommen. Der Switch kommuniziert hierbei über das Zigbee-3.0-Protokoll. Die beiden Tastschalter lassen sich nur auf der Unterseite klicken, es handelt sich nicht um Doppelwippen. Dafür sind unten zwei kleine LEDs verbaut, die beim Einrichten helfen oder aufleuchten, wenn man den Schalter bedient. Über die Einbindung in HomeKit lassen sich damit Automationen steuern oder Szenen aktivieren. Die Rückseite des Schalter ist mit weichen Gummi-Pads versehen. Somit könnt ihr ihn überall hinlegen, ohne für Kratzer zu sorgen. Alternativ kann man den Schalter an die Wand kleben oder verschrauben.

In meinen Tests war die Verbindung zum Hub (sechs Meter entfernt, zwei Wände dazwischen) stets stabil und die Bedienung hat reibungslos funktioniert. Das Klick-Gefühl relativ weich, ähnlich wie bei einer Maustaste. Im Gegensatz zu den lauten und schwergängigen EnOcean-Modulen (etwa in Friends-of-Hue-Switches) empfinde ich das als weitaus angenehmer. Die verbaute Knopfzellenbatterie hält laut Hersteller bis zu fünf Jahren. Bei der Verarbeitungsqualität und dem Material kann ich keine Mängel erkennen. Lediglich geht der rückseitige Deckel etwas schwer ab.

Aqara Single Switch Module T1 (2 Stück)

Bei diesem Modul handelt es sich um eine Alternative zu Unterputz-Modulen von Shelly oder anderen Marken. Der Vorteil: Durch die Verbindung mit dem Aqara-Hub erhaltet ihr eine direkte HomeKit-Kompatibilität, ohne vorher basteln oder die Modul neu flashen zu müssen. Über die beschrifteten Adereingänge verbindet man Phase und Neutralleiter sowie einen Output (zum Beispiel eine Lampe) mit dem Modul und schon ist das entsprechende Gerät per Apple Home steuerbar. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch einen klassischen Lichtschalter anschließen, wodurch ihr diesen ebenfalls smart macht.

Auch bei diesem Test stellte die Verbindung keinerlei Probleme dar. Das Modul hat sogar eine separate Empfangsantenne. Das Einbauen ist für erfahrene Elektriker kein Problem. Die Größe des Moduls hält sich in Grenzen und ist vergleichbar zu einem Shelly 1, wodurch es in der Unterputzdose genug Platz finden sollte. Bei der Steuerung gab es keinerlei Probleme. Die Reaktionszeiten sind sogar schneller als bei einem Shelly 1.

Hinweis: Trotz des problemlosen Tests sei erwähnt, dass diese Module auf eine maximale Stromstärke von 10 Ampere ausgelegt sind. Da durch deutsche Haushalte eine Stromstärke von 16 Ampere fließt, empfehlen wir und der Hersteller den Einsatz dieser Module lediglich in kontrollierter Umgebung, nicht in einer normalen Elektroinstallation. Der Einbau darf nur über Fachpersonal erfolgen.

Gewinnspiel

Wie bei unseren anderen Gewinnspielen auch könnt ihr teilnehmen, indem ihr einfach auf der Website oder in der App unter diesem Beitrag kommentiert. Unter allen Kommentierenden wir das vorgestellte Aqara Smart-Home-Bundle. Die Teilnahme ist genau eine Woche, also bis zum 05. Dezember möglich. Danach schreiben wir die glücklichen Gewinner über die bei Apfelpage hinterlegte E-Mail-Adresse an – also regelmäßig ins Postfach schauen!

Hier nochmal alle Daten zum Gewinnspiel zusammengefasst:

Das könnt ihr gewinnen: 1x Aqara Camera Hub G2H, 1x Wireless Remote Switch H1 und 2x Single Switch Module T1 So nehmt ihr teil: Schreibt einen Kommentar unter diesen Beitrag und ihr seid im Lostopf Bis wann geht’s: Alle Teilnehmer, die VOR dem 05. Dezember 2021 (20:00 Uhr) antworten, werden berücksichtigt.

Wir wünschen euch allen viel Glück! :)

-----

