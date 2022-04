Home Hardware GEWINNSPIEL zu Ostern: Dreame W10 Saug- und Wischroboter

GEWINNSPIEL zu Ostern: Dreame W10 Saug- und Wischroboter

Schon öfter haben wir hier auf Apfelpage über Dreame berichtet. Mit innovativen und qualitativ hochwertigen Saugrobotern sowie kabellosen Staubsaugern unterstützt euch das asiatische Unternehmen beim alltäglichen Reinigen eures Zuhauses. Zu Ostern verlosen wir zusammen mit Dreame den neuen High-End-Roboter W10, der eure Wohnung nicht nur saugt, sondern auch hoch effizient wischt. Damit seid ihr für den anstehenden Frühjahrsputz bestens gewappnet. Danke an Dreame!

→ Fette Rabatte sichern: Zum Amazon-Shop von Dreame

Wer oder was ist Dreame?

Im Jahre 2015 wurde Dreame Technology mit der Vision gegründet, die Lebensqualität der Kunden zu verbessern. Hochwertige Produkte und innovative Technologien standen dabei stets im Fokus. Zwei Jahre später trat Dreame dem Xiaomi-Ökosystem bei, zu welchem bereits einige andere Staubsaugermarken wie Roborock gehören. Wenngleich der Zusammenschluss auf den ersten Blick als ‚Übernahme‘ erscheint, agiert Dreame dennoch alleinstehend, profitiert jedoch vom Know-How des Technologiegiganten Xiaomi. Das zeigt sich vor allem daran, dass die ausgeklügelte App „Xiaomi Home“ für die eigenen Produkte verwendet wird.

Bei der Entwicklung der Produkte orientiert sich Dreame an den neuesten Kommunikations-, Steuerungs- und Messtechnologien. Dazu gehören beispielsweise LiDAR-Sensoren in den Robotern, um die räumlichen Gegebenheiten besser einschätzen und Hindernisse erkennen zu können. Laut Dreame bestehe das R&D-Team größtenteils aus ehemaligen Entwicklern der renommierten Tsinghua-Universität in Peking und mache 80 Prozent der gesamten Dreame-Belegschaft aus.

Nach eigenen Angaben sei Dreame an entscheidenden Kernerfindungen beteiligt gewesen und halte über 150 Patente hierzu. Darunter befänden sich der Hochgeschwindigkeitssensor, die monokulare Bildverarbeitung sowie eine Technologie zur simultanen Lokalisierung und Kartenerstellung.

Dreame W10 – Das Flaggschiffmodell

Der Redaktion liegt bereits seit geraumer Zeit ein Modell des Dreame W10 vor, weshalb wir ihn schon ausgiebig testen konnten. Da er in unserem bald erscheinenden Testbericht sehr gut abschneidet, haben wir mit Dreame vereinbart, einen nagelneuen W10 an euch zu verlosen.

Im Vergleich zu vorherigen Modellen wie dem Z10 Pro (zum Testbericht) hat sich beim neuen Topmodell viel verändert. Das betrifft nicht nur das Gehäuse, das aufgrund seiner D-Form besser in Ecken kommt. Auch die Absaugstation hat viele Neuerungen: Neben einem Farbdisplay sowie Touch-Buttons beherbergt sie zwei Wassertanks. Diese befüllen den Roboter mit Frischwasser bzw. saugen dreckiges Wasser ab.

Mit dieser Wasserautomation und den zwei sich drehenden Mop-Pads an der hinteren Unterseite kann der Dreame W10 völlig autark wischen. Er reinigt und trocknet die Wisch-Pads nach dem Wischvorgang sogar automatisch. So stellt man sich einen intelligenten Saugroboter vor.

Wie schon erwähnt, profitiert Dreame enorm von der Xiaomi-Home-App. Und auch hier hat sich einiges getan, denn der W10 besitzt viel mehr Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten als etwa der Dreame Z10 Pro, der dieselbe App nutzt. So kann man zum Beispiel eigene Wischprofile für einzelne Räume anlegen, damit auf dem Parkett mit weniger Wasser gewischt wird als auf den Fließen.

Oster-Gewinnspiel

Wir veranstalten eine Verlosung immer so, wie wir sie als Leser am liebsten hätten: schnell und einfach! Schreibt also einfach einen Kommentar unter diesen Beitrag und schon landet ihr im Lostopf. Erzählt uns zum Beispiel, wo ihr den Dreame W10 einsetzen würdet oder wie ihr das Osterwochenende verbringt. Wir freuen uns über alle Nachrichten von euch!

Nochmal alle Details:

1x Dreame W10 Saug- und Wischroboter

Kommentar unter diesen Beitrag schreiben

Doppelte Kommentare werden ausgeschlossen

Teilnahme möglich bis: 22. April 2022 um 20:00 Uhr

Hinweis: Wenn euer Kommentar nach dem Absenden noch nicht erscheint, keine Panik. Wir müssen manche Kommentare erst manuell freigeben!

Wir kontaktieren den Gewinner über die Mail-Adresse, die er im Kommentarfeld angegeben hat. Also bitte auf eine korrekte Schreibweise achten und regelmäßig ins Postfach schauen. Der Dreame W10 wird direkt von uns an den Gewinner versendet. Die Daten des Gewinners werden nach dem Erhalt des Roboters gelöscht.

Viel Erfolg und schöne Ostern :)

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!