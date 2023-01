Home Featured Gerüchte: Stellt Apple morgen neue Macs vor?

Stellt Apple morgen neue Hardware vor? Angeblich soll das Unternehmen in den kommenden Tagen einige Presseveranstaltungen abhalten, die in Zusammenhang mit dem Mac stehen. Was Apple vorstellen könnte, ist allerdings absolut unklar.

Es kommt überraschend: Angeblich hat Apple in den kommenden Tagen spannende Neuerungen zu verkünden, davon sprechen zuletzt verschiedene bekanntere Leaker und anonyme Quellen.

Danach werde Apple morgen und Mittwoch verschiedene Veranstaltungen mit Pressevertretern und Social Media-Größen abhalten, eine in den letzten Monaten wiederholt genutzte Strategie zur Ankündigung neuer Produkte.

I’ve heard rumblings about Apple press briefings next week… 👀💻

Was könnte Apple morgen vorstellen?

Auch Jon Prosser meldete sich wieder zu Wort und empfahl, morgen im Laufe des Tages einen Blick auf Apples Presseseiten zu werfen. Der Seite 9to5Mac verrieten anonyme Tippgeber auch, Apple werde angeblich in den kommenden Tagen Pressetreffen bezüglich des Mac abhalten.

Die Veranstaltungen sollen in Zusammenhang mit dem Mac stehen, doch was Apple hier genau vorstellen könnte, ist unklar. Es steht noch ein Update des MacBook Pro aus, jüngste Prognosen deuteten allerdings mehrfach darauf hin, dass dieses noch einige Monate entfernt ist.

Es ist auch nicht gesagt, dass tatsächlich neue Hardware vorgestellt wird, denkbar ist auch die Präsentation neuer Softwareinitiativen. Während Produktstarts an Dienstagen recht häufig sind, ist ein Launch Mitte Januar eher ungewöhnlich, man darf also gespannt und auch ein wenig skeptisch ob dieser Gerüchte sein.

Auf welche Neuerungen im Mac-Lineup freut ihr euch am meisten?

