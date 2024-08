Home Gerüchte Geleakt: Neue iPhone Farbe auf Bildern zu sehen

In gut einem Monat wird Apple die neuen iPhones der 16er Reihe vorstellen. Die Basis bilden das iPhone 16 und das iPhone 16 Plus. Das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max bilden die Spitze. So weit, so vorhersehbar ist das iPhone Lineup mittlerweile. Eine Überraschung ist dagegen jedes Jahr die Farbauswahl.

Ein nun aufgetauchtes Bild zeigt vermeintliche iPhone 16 Pro-Dummies. Darauf zu sehen ist neben einem weißen, einem dunkelgrauen und einem naturellen ein bronze-farbenes iPhone. Dieses soll das blaue Titan ersetzen, der Leak würde sich mit vergangenen Meldungen überschneiden.

Natur, Weiß, Schwarz und Bronze?

Schon länger berichten wir über Analysten, welche davon ausgehen, dass es in diesem Jahr ein iPhone 16 Pro in der Farbe Rose oder Bronze geben wird. Der bekannte Leaker Sonny Dickson hat nun auf X (ehemals Twitter) ein Bild der neuen Farbe geleakt. Die Echtheit ist schwer zu überprüfen, MacRumors attestiert Dickson eine hohe Glaubwürdigkeit. Der Leaker hat im vergangenen Monat bereits ein Bild der neuen Farben für das Standard-iPhone 16 gezeigt.

Was haltet ihr von der neuen Farbe, sollte sie echt sein? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

