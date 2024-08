Home Gerüchte iPhone 16 Pro: Leaker rechnet mit neuer Bronze-Farbvariante

Die blaue Titanversion könnte aus dem iPhone 16-Lineup fliegen. An ihre Stelle tritt möglicherweise eine neue Farbe, die Bronze genannt werden könnte, das geht aus einem aktuellen Leak hervor.

Apple dürfte mit dem kommenden Lineup die Farben des iPhones wieder ein wenig neu aufstellen. So steht möglicherweise eine neue Farbe zur Wahl, die Apple Bronze nennen könnte, das zumindest erwartet der bekannte Leaker Fixer Focus Digital. In einer aktuellen Einlassung in chinesischen sozialen Medien bringt er eine solche Farbariante ins Spiel.

Fällt die blaue Titanvariante im iPhone 16 Pro-Lineup weg?

Denkbar wäre, dass Apple die neue Farbe Bronze einführt und dafür die titanblaue Variante aus dem Lineup streicht, die hatten Kunden mit Vorstellung des iPhone 15 Pro wählen können, dies war Apples erstes Modell mit einem Rahmen aus Titan.

Zuvor war bereits über eine mögliche weitere Farbe namens Rose gesprochen worden, wobei es durchaus denkbar ist, dass diese und die spekulative Variante Bronze identisch sind.

In einer früheren Meldung hatten wir über eine mögliche neue Farbe für das Standard-iPhone 16 berichtet, über die derzeit in der Gerüchteküche spekuliert wird. Die neuen iPhones werden im Herbst erwartet, Apple dürfte auf der Keynote im September wie üblich wieder vier neue Modelle vorstellen.

