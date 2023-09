Home Featured Geil, Geiler, Apple (Die Kolumne)

Geil, Geiler, Apple (Die Kolumne)

Die Keynote vom September im Jahre des Herrn Zweitausendreiundzwanzig ist Geschichte. Wer zutiefst enttäuscht vor dem Bildschirm saß und / oder vor Langeweile eingeschlafen war, der sollte die Kolumne der letzten Woche lesen und diese hier überspringen. Die letzte Woche war überschrieben mit „Langweilig, langweiliger, Apple“ und wir haben auf die Soll-Seite geschaut. Hier aber eine Lobeshymne! Wer darin Dialektik erkennt, der hat völlig recht!

Mona Lisa

Apple ist ein Gesamtkunstwerk. Auf den neuen Chip im neuen iPhone 15 Pro zu starren, hieße die Mona Lisa in zwölf gleichgroße Teile zu zerschneiden und diese einzeln anzuschauen. Die neue Hardware kann nicht isoliert von der neuen Software betrachtet werden, sie sind eine Einheit, mehr noch: Die Uhr und das Smartphone, die Kopfhörer, der Mac – all das arbeitet (naja, fast) perfekt zusammen. In diesem Zusammenspiel war die Apple-Keynote mit den anschließenden Software-Updates geil. Ach was, geiler! Schauen wir uns das genauer an:

iOS-Beispiele

Auch wenn es nicht so dramatisch klingt wie ganz neue Funktionen, Apple verbessert ständig, so Telefon (Kontakt-Poster bspw.), FaceTime (Video-Nachricht), Schlüsselbund (Teilen von Passwörtern) oder iMessage (Sticker, Suchfilter, Transkription von Text-Mist). Auch so unfassbar unscheinbare Dinge wie NameDrop sind im Alltag einfach gut. Die Aufzählung mag an dieser Stelle enden, all das nur als Beispiel, wie systemisch Apple denkt.

WatchOS-Beispiel

Snoopy! Muss ich mehr sagen? (OK, ich starre nun minutenlang auf meine Uhr und bin für die Außenwelt nicht ansprechbar, aber… Snoopy! Wer klugscheißen möchte: Es sind 148 verschiedene Szenen mit einer Gesamt-Laufzeit von ca. 12 Minuten. Und… Snoopy sieht übrigens minimal anders aus, die Schnauze ist eine Spezial-Apple-Watch-Version)

Apple Watch Series 9

Auf den ersten Blick wenig innovativ (vergessen wir nicht, dass unser kleines Garagen-Start-up mal eben den Computer neu erfunden hat – ob sich das durchsetzt, bleibt abzuwarten, klar!), kann die Apple Watch Series 9 die Sprachassistentin auf diesem kleinen Mini-Ding laufen lassen. Die Anfragen werden lokal verarbeitet, inklusive der genialen Gesundheits-Tools für ein langes Leben. Und! vergessen wir das nicht: Datensicher! Ein neuer Chip (Ultrawide-Band), von außen unsichtbar, sorgt dafür, dass wir immer supermegagenau wissen, wo die Uhr herumliegt. Alles auf den ersten Blick unsichtbar, alles prima!

Carbon neutral

Der Technologiekonzern Apple schafft es, dieses Produkt in allen Schritten der Herstellung, in den Materialien, im Transport usw. CO2-neutral zu halten. Mit dem Versprechen dies in den nächsten sieben Jahren für alle Produkte zu tun! Unser Konzern der Herzen musste dafür eine Menge Häme und den Vorwurf des Greenwashings einstecken, aber… lieber so als anders! Stellen wir uns kurz vor, das würde Amazon tun oder Volkswagen. Oder noch besser: Alle Industrieunternehmen. Oder ich. Apple. Die tun was.

Apple Watch Ultra 2

Apple hat die Preise gesenkt. Apple hat die Preise gesenkt. Ich bitte um Entschuldigung, ich musste diesen Satz zweimal schreiben. (Hätte nie gedacht, ihn jemals schreiben zu dürfen). Der böse Ultra-Kapitalist gegen den Dagobert Duck wie Mutter Teresa erschien, der seine Kunden vampirmäßig aussaugt und das von Angebot und Nachfrage wirklich verstanden hat, der passt Preise an. Nach unten, wenn nötig oder sagen wir, wenn möglich.

iPhone 15 und 15 Plus

Die Standard-Telefone erhalten die Dynamic Island. Vor meinem geistigen Auge ist dieser geniale Schachzug von Apple das Thema in Marketing-Seminaren der Universitäten dieser Welt. Wie schaffen wir es aus der Not eine Tugend zu machen? Wie verwandeln wir ein hässliches Loch in eine gutaussehende, dynamische Quelle von Informationen? Nun also auch im iPhone 15, ebenso wie der Pro-Chip des Vorjahres, ein Display mit 2000 Candela pro Quadratmeter (in Übersee als Nits bezeichnet), den neuen UWB-Chip und eine wirklich gute Kamera, die zudem (maximal) 48 Megapixel an Auflösung bietet. Ob ein solches Stück Technik grundsätzlich den Preis wert ist, darüber können wir streiten (siehe unten). Wenn ja: Das iPhone 15 ist sein Geld wert.

USB-C

Endlich. Aber ja, sie haben es getan! Und ohne die befürchteten Einschränkungen, einfach einen stinknormalen USB-C-Anschluss.

iPhone 15 Pro

Von mir aus, kann ein Gerät aus Vanadium, Chrom, Mangan, Eisen, Cobalt, Nickel, Kupfer oder Zink (wer erkennt die (Titan-) Reihe der Übergangsmetalle aus dem Periodensystem der Elemente?) sein, mich interessieren die Gewinnung und die Eigenschaften des Materials. Und Apple hat erkannt, dass Titan auf dem dritten Planeten unseres Sonnensystems gar nicht selten ist (Platz 9 der Häufigkeit von Elementen), leichter und widerstandsfähiger ist.

In das neue Telefon bauen die Jungs und Mädels in Cupertino einen programmierbaren Knopf ein und nennen ihn „Aktionstaste“ (englisch klingt da doch besser, oder?). Auf einen Longpress erscheint bei mir nun die Kamera, dazu noch in dem vorausgewählten Modus wie „Porträt“! Das wird mein Leben besser machen. Außerdem: Würde ich wollen (,was ich nicht tue), könnte ich 4K-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde auf externen Festplatten aufnehmen. Dafür müsste ich sonst eine sehr teure Kamera kaufen.

Wertgarantie (ja, so heißt eine Versicherung!)

Missverstehen wir uns nicht: Wir können streiten, ob man das alles braucht und auch, ob ein neues iPhone Pro Max 1.500 Euro wert ist. Doch auch hier ist Apple besser als sein ruinierter Ruf als Abzocker: Die Geräte sind sehr lange nutzbar und die neue Betriebssystem-Version läuft zurück bis zum iPhone XS aus dem Jahre 2018, die neue! Die alte Version läuft noch ewig, wie hier:

Unser Kolumnist Dr. Marco ist im XUrlaub, aber auf Mastodon: fileccia@dju.social, persönlich zu erreichen unter marco@apfelpage.de

