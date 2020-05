Ganz frisch und schon ein Problem: Entwickler klagt über heftige Störung unter macOS 10.15.5

Mit dem jüngsten Update von macOS Catalina 10.15.5 tritt eine neue Verhaltensweise auf, die Backup-Software von Drittentwicklern ganz erheblich beeinträchtigt. So ist es jetzt nicht mehr möglich, auf bisher genutztem Wege ein bootfähiges Backup der eigenen Systeminstallation zu erstellen. Die Hintergründe dieser Änderung sind noch unklar.

Ganz frisch draußen und schon wieder Ärger: Das jüngste Update von macOS Catalina auf Version 10.15.5 hat einige Softwareentwickler extrem in Rage versetzt. Darüber schreibt Mike Bombich, von der Backup-Software Carbon Copy Cloner arbeitet. Er macht auf einen Umstand aufmerksam, den macOS Catalina 10.15.5 mit sich bringt. Es ist nicht länger möglich, ein bootfähiges Backup zu erstellen.

In diesem Fall wird eine nichtssagende Fehlermeldung ausgegeben. Das Problem liegt wohl in Apples selbst entwickeltem Dateisystem APFS begründet. Möglich, dass es sich hierbei nur um einen Bug handelt, doch es ist auch eine andere Antwort denkbar.

Entwickler sehr enttäuscht von Apple

Tatsächlich falle es Bombich aktuell schwer, freundliche Worte zu finden, die seine Gefühle gegenüber Apple beschreiben, erklärte der Entwickler, der nicht verstehen kann, wie Apple einen so gravierenden Fehler in ein vergleichsweise kleines Update einbauen kann. In diesem Zusammenhang spricht er von einer deutlichen Verschlechterung der Qualität seiner Software, doch er bringt auch eine weitere Möglichkeit ins Gespräch.

Denkbar wäre, so führt er aus, dass dieses Verhalten nicht die Folge eines Bugs ist, sondern einer Sicherheitsmaßnahme. In dem Fall wäre es noch viel schlimmer, denn ein Bug ließe sich beheben. Falls Apple hier wirklich bewusst agiert hat, wäre das ein extrem unfreundlicher Akt gegenüber dritten Entwicklern, zumal Apple auch kein Wort über diesen Vorgang in seinen Entwicklerdokumentationen fallen lässt.

Nutzern von CCC teilt das Unternehmen mit: Die unter früheren macOS-Versionen erstellten Backups bleiben voll funktionsfähig. Wer nun unter macOS 10.15.5 neue bootfähige Backups erstellen möchte, benötigt dafür eine Beta der kommenden Version der Software.

