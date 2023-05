Home Sonstiges Fünf Euro pro Haushalt: Netflix geht auch in Deutschland gegen Account-Sharing vor

Fünf Euro pro Haushalt: Netflix geht auch in Deutschland gegen Account-Sharing vor

Jetzt wird es ernst: Netflix geht auch in Deutschland gegen das Teilen von Accounts vor. Für jeden Zuschauer im eigenen Profil, der nicht im eigenen Haushalt lebt, fallen nun Extrakosten an. Bis zu zwei Personen können Abonnenten in ihr Profil kostenpflichtig mit einschließen. Werdet ihr das tun?

Das gemeinsame Schauen von Netflix unter Freunden soll es nicht mehr in diesem Umfang geben, Netflix hat nun auch im Heimatmarkt den Kampf gegen die Streaming-Piraten aufgenommen, nachdem man über Monate immer wieder Tests in weniger bedeutenden Märkten durchgeführt hatte.

Zuletzt startete das neue Vorgehen dann in Spanien, jetzt sind wohl alle wichtigen Märkte dabei.

Fünf Euro Pro Monat pro Haushalt

Auch in Deutschland erhalten Nutzer nun einen Hinweis, wenn ein Account in mehreren Haushalten genutzt wird, wobei hier offenbar noch kein konsistentes Vorgehen besteht. Noch haben nicht alle Nutzer, die einen Account teilen, auch entsprechende Benachrichtigungen erhalten.

Netflix greift nach eigenen Angaben auf die IP-Adressen der Nutzer, aber nicht die GPS-Daten zurück. Ist ein Fernseher angemeldet, werden alle an diesem Internetanschluss genutzten Geräte automatisch einem Haushalt zugeordnet.

Ein weiterer Haushalt im eigenen Profil soll 4,99 Euro im Monat kosten, Nutzer können bis zu zwei Personen einladen, auf dem eigenen Konto zu schauen. Die gemeinsame Nutzung eigener Geräte in einem Haushalt von unterwegs oder auch im Urlaub soll weiter möglich bleiben, verspricht Netflix.

Seid ihr schon zur Kasse gebeten worden und werdet ihr einen oder zwei weitere Haushalts-Abos abschließen?

