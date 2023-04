Home Hardware FRITZ!OS 7.50 ist nun endlich für die FRITZ!Box 7590 AX verfügbar

Das aktuelle Top-Modell von AVM für den DSL-Anschluss ist die FRITZ!Box 7590 AX, die im Vergleich zum direkten Vorgänger Wi-Fi 6 anbietet. Nun hat der Berliner Anbieter endlich sein aktuelles FRITZ!OS dafür bereitgestellt.

FRITZ!OS 7.50 sollte eigentlich schon im vergangenen Sommer ausgerollt werden, dann hieß es, kurz nach der IFA 2022 ist damit zu rechnen. Rund um den Jahreswechsel gab es dieses Update dann für einige Modelle, das Top-Modell ging jedoch leer aus – bis jetzt. Kurz vor dem letzten Wochenende hatte AVM endlich ein Einsehen: FRITZ!OS 7.50 ist nun auch für die FRITZ!Box 7590 AX verfügbar:

WireGuard: Die FritzBox kriegt Support für das WireGuard VPN-Protokollund damit einfachen, schnellen und sicheren VPN-Zugriff.

Die FritzBox kriegt Support für das WireGuard VPN-Protokollund damit einfachen, schnellen und sicheren VPN-Zugriff. Neue Optik: Die FritzBox-Oberfläche kriegt ein Optik-Update mit frischen Farben, schicken Icons und größeren Abständen. Das sieht nicht nur moderner aus, sondern ist auch übersichtlicher.

Die FritzBox-Oberfläche kriegt ein Optik-Update mit frischen Farben, schicken Icons und größeren Abständen. Das sieht nicht nur moderner aus, sondern ist auch übersichtlicher. Suche: Die FritzBox kriegt immer mehr Funktionen, über eine neue Stichwortsuche lassen sich die aufspüren.

Die FritzBox kriegt immer mehr Funktionen, über eine neue Stichwortsuche lassen sich die aufspüren. Telefonbuch: Rufumleitungen und Rufsperren können auf “Nicht im Telefonbuch” enthaltene Anrufer angewendet werden.

Rufumleitungen und Rufsperren können auf “Nicht im Telefonbuch” enthaltene Anrufer angewendet werden. FritzFon: Es gibt eine Ansage für Anrufe, Wecker und Termine. Außerdem wird ein Terminkalender auf den FritzFon unterstützt.

Es gibt eine Ansage für Anrufe, Wecker und Termine. Außerdem wird ein Terminkalender auf den FritzFon unterstützt. Smarthome: Smarthome-Vorlagen mit zusätzlichen Komfortfunktionen sind Teil von FritzOS 7.50. Hinzu kommen Szenarien und Routinen.

Smarthome-Vorlagen mit zusätzlichen Komfortfunktionen sind Teil von FritzOS 7.50. Hinzu kommen Szenarien und Routinen. Festplatten: Es werden exFAT-formatierte Speichermedien an den USB-Schnittstellen der FritzBox unterstützt.

Es werden exFAT-formatierte Speichermedien an den USB-Schnittstellen der FritzBox unterstützt. Mesh-WLAN: Umfangreich geht AVM auch das Thema Mesh-WLAN an. So gibt es Verbesserungen bei der Datenrate und bei der automatischen Kanalwahl.

Umfangreich geht AVM auch das Thema Mesh-WLAN an. So gibt es Verbesserungen bei der Datenrate und bei der automatischen Kanalwahl. Speed-Verteilung: Ein neuer Modus zur Steuerung der Geschwindigkeit im Heimnetz soll die verfügbare Bandbreite auf alle aktiven Geräte gerecht verteilen.

Ein neuer Modus zur Steuerung der Geschwindigkeit im Heimnetz soll die verfügbare Bandbreite auf alle aktiven Geräte gerecht verteilen. Gastnetz: Gäste soll man gut behandeln, FritzOS 7.50 spendiert für Gastzugänge höhere Download-Geschwindigkeiten.

Gäste soll man gut behandeln, FritzOS 7.50 spendiert für Gastzugänge höhere Download-Geschwindigkeiten. Ausfallsicherung: Eine neue Option erlaubt beim Ausfall des DNS-Servers die automatische Umschaltung auf öffentliche Server.

Eine neue Option erlaubt beim Ausfall des DNS-Servers die automatische Umschaltung auf öffentliche Server. DSL: Verbesserungen bei Interoperabilität gegenüber ADSL2+ und VDSL-Gegenstellen.

Verbesserungen bei Interoperabilität gegenüber ADSL2+ und VDSL-Gegenstellen. Kabel: Auch das Zusammenspiel mit DOCSIS wurde bei Kabelmodellen verbessert. FritzBoxen zeigen jetzt auch das genutzte Spektrum im Detail an.

Auch das Zusammenspiel mit DOCSIS wurde bei Kabelmodellen verbessert. FritzBoxen zeigen jetzt auch das genutzte Spektrum im Detail an. Sperrlisten: Es wird eine IP-Sperrliste für eingehende Datenpakete angeboten.

Es wird eine IP-Sperrliste für eingehende Datenpakete angeboten. Apps: Der Zugriff auf die Oberfläche ist für Apps optimiert worden. Damit lassen sich dann auch neue Funktionen nutzen, etwa die Priorisierung von Anwendungen.

Der Zugriff auf die Oberfläche ist für Apps optimiert worden. Damit lassen sich dann auch neue Funktionen nutzen, etwa die Priorisierung von Anwendungen. Repeater-Update: Kommt eine FritzBox als Mesh-Repeater zum Einsatz, kann sie mit FritzOS 7.50 beide WLAN-Frequenzbänder für den Uplink nutzen.

Kommt eine FritzBox als Mesh-Repeater zum Einsatz, kann sie mit FritzOS 7.50 beide WLAN-Frequenzbänder für den Uplink nutzen. Migrations-Assistent: Mit dem neuen Migrations-Assistenten wird es einfacher, FritzBox-Modelle zu wechseln und möglichst viele Daten und Einstellungen mitzunehmen.

Wie installiert ihr das Update?

Das Update wird über die Oberfläche der FRITZ!Box installiert. Dazu gebt Ihr einfach fritz.box in die Adresszeile des Browsers ein und meldet euch dann mit dem Gerätepasswort an. Anschließend navigiert Ihr zum Reiter „System“und dort zum Menüpunkt „Update“. Hier tippt Ihr dann einfach auf den Button „Neues FRITZ!OS suchen“. Da die FRITZ!Box anschließend neu gestartet wird, solltet Ihr die Installation des Updates in den Abend verschieben.

