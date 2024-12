Home iPhone Faltbares iPhone und iPad: Apple plant Einführung zweier Geräte

Faltbares iPhone und iPad: Apple plant Einführung zweier Geräte

Apple langweilt uns seit Jahren mit seinen immer gleichen iPhones. Doch das soll sich bald ändern: Mit dem iPhone 17 Air und einem iPhone Fold stehen zwei spannende neue Formfaktoren in den Startblöcken. Zu beiden gibt es nun neue Informationen.

Ein Bericht des Wall Street Journal verrät neue Informationen bezüglich faltbarer Apple-Geräte. Zwei davon sind wohl geplant, das erste soll bereits 2026 auf den Markt kommen. Dabei handelt es sich wohl um das lange erwartete iPhone Fold. Ein weiteres Gerät soll zwischen iPad und MacBook angesiedelt werden und später starten.

iPad Fold bis zu 19 Zoll groß?

Davon geht Mark Gurman von Bloomberg aus. Das Gerät soll im aufgeklappten Zustand 19 Zoll Bildschirmdiagonale bieten. Zudem will Apple es wohl mit macOS-Apps ausstatten. Bisher trennt das Unternehmen seine Mac- und iPad-Software strikt voneinander.

iPhone 17 Air günstiger als erwartet?

Neues gibt es auch vom iPhone 17 Air. Das dünnere Gerät soll demnach günstiger werden als bisher angenommen. Dem Bericht nach soll es weniger als ein iPhone der Pro-Reihe kosten. Bisher gab es vor allem Spekulationen, die das 17 Air als teuerstes Gerät im Lineup erwartet haben. Nun ist von einem Preisschild um die 900 Dollar auszugehen. Das wäre in etwa so viel, wie ein iPhone 16 Plus aktuell kostet. Das 17 Air soll das Plus ab dem kommenden Jahr ersetzen, wie Apfelpage berichtete.

-----

