iPhone 17 Air: Neuer Formfaktor soll Erfolg bringen

Apples iPhone-Lineup ist über die Jahre hinweg einigermaßen unverändert. Das iPhone 16, 16 Pro und 16 Pro Max gelten als sicher. Wie in den letzten beiden Jahren dürfte es auch ein iPhone 16 Plus geben. Damit könnte aber schon im kommenden Jahr Schluss sein.

Seitdem Apple jährlich vier iPhones präsentiert, gibt es eine Inkonstante. Das iPhone 12 und 13 mini waren wirtschaftlich so erfolglos, dass Apple mit dem iPhone 14 und 15 Plus einen neuen Formfaktor schuf. Doch auch deren Verkaufszahlen bleiben hinter den Erwartungen zurück. 2025 soll Apple mit dem iPhone 17 Air einen neuen Versuch starten, Ordnung in sein Lineup zu bekommen.

iPhone 17 Air soll mehr Diversität schaffen

Davon geht Mark Gurman von Bloomberg aus. Nachdem sowohl die Mini- als auch die Plus-iPhones keinen durchschlagenden Erfolg erzielen konnten, soll es ein iPhone Air richten. Den ausbleibenden Erfolg der Plus-iPhones macht der Experte an der preislichen Nähe zum deutlich besser ausgestatteten Pro-Model fest.

Auch Star-Analyst Ming-Chi Kuo geht von einem ultradünnen iPhone 17 aus, wie Apfelpage berichtete. Demnach soll das Modell analog zum iPhone 15 Pro ein Titan-Gehäuse bekommen, aber nur eine Kamera. Auch beim Chip will Apple wohl sparen, was eine Nicht-Kompatibilität mit Apple Intelligence zur Folge haben könnte.

Sollte Apple diesen Schritt gehen, gäbe es im kommenden Jahr ein iPhone SE, über das wir heute Morgen berichteten, ein iPhone 17, 17 Air, 17 Pro und 17 Pro Max.

Was meint ihr, könnte ein iPhone Air Erfolg haben? Oder ist euch das Lineup mit einer weiteren Version zu unübersichtlich? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

