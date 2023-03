Home Daybreak Apple Erwürgt Apple das Metaverse? | Apple TV+ will ins Kino und in den englischen Fußball – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apple ist der Schreck des Metaverse, sagt zumindest Epic. Was dran ist, muss sich noch zeigen, bislang nimmt Apple dieses Wort noch nicht einmal in den Mund. Dafür geht es mit Apple TV+ voran. – willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apple ist der erklärte Intimfeind von Spiele-Publisher Epic. Dessen CEO hat nun eine, nicht ganz unbegründete, Skizze einer Apple-Schreckensherrschaft im neuen Metaverse entworfen. Und auch wenn es ganz sicher anders kommen wird, als von ihm prognostiziert, man kann nicht umhin, über seine Argumente nachzudenken, hier die Infos.

Apple will britischen Spitzenfußball zeigen

Als dieses Gerücht erstmals aufkam, war da noch wenig Fleisch am Knochen, doch die Hinweise verdichten sich, dass Apple TV+ sich in die britische Fußball-Profiliga einkaufen möchte, erste Spiele könnten in zwei Jahren auf dem Streamingdienst laufen, hier die Infos.

Apple TV+ soll ins Kino

Dass Apple es mit Apple TV+ durchaus ernst meint, zeigt sich auch an einer anderen Stelle: Das Unternehmen will in den nächsten Jahren reihenweise Spielfilme produzieren – fürs Kino, hierdazu mehr.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Apple behebt ein Problem mit macOS Ventura 13.3, das aktuelle Anwender der Vorgängerversion nervt. Es führt zu Fehlern bei der Nutzung von SMB-Laufwerken, hier die Infos.

Die Apple Watch kann helfen, Schmerzen zu vermeiden.

Das sagen zumindest Autoren einer Studie, die einmal mehr versuchen herauszufinden, was die Computer-Uhr als diagnostisches Gerät leisten kann, hier die Infos.

Apple Watch-Träger sollen nicht mehr verschlafen.

Apple bringt eine Neuerung für die Apple Watch, die soll dafür sorgen, dass Nutzer nicht mehr so oft verschlafen, wenn sie die Apple Watch als Wecker hernehmen, hier die Infos.

Damit darf ich mich für den Moment verabschieden und wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende.

