Home Apple Epic-CEO: Apple wird das Metaverse zerquetschen oder ausbluten

Epic-CEO: Apple wird das Metaverse zerquetschen oder ausbluten

Apple ist nach Ansicht von Tim Sweeney eine ernste Gefahr für die Entwicklung eines für alle Seiten offenen Metaverse. Während Apple dieses Konzept, zumindest aber den Begriff ablehnt, wird doch erwartet, dass das Unternehmen mit seiner Reality-Brille zumindest ein wenig in die Richtung eines virtuellen Datenraums gehen wird.

Apple und Epic werden wahrscheinlich in diesem Leben keine Freunde mehr, das zeigt sich einmal mehr in den Worten von Tim Sweeney, CEO des Spiele-Publishers. Seit Apple dem Unternehmen sein iOS-Geschäft mit Fortnite praktisch kaputt gemacht hat, sind die Unternehmen in einen komplexen Rechtsstreit verstrickt. Darin folgten die Richter zwar in vielen Punkten der Argumentation von Epic, dass der App Store eine Art Monopol sei, wollten sich den Forderungen der Klage aber aus formal-rechtlichen Gründen nicht anschließen.

Epic-Chef: Apple wird das Metaverse verhindern oder ausquetschen

Der Spiele-Manager fürchtet neuerliche Beschränkungen, wenn die Reise ins Metaverse geht. In einem Interview mit einem Branchendienst erklärte der CEO: Apple werde sicherlich eine Art neuen App Store schaffen, der wiederum ein ummauerter Garten sein wird, womit eine Plattform gemeint ist, zu der der Zugang einzig über einen Gatekeeper möglich ist.

Apple werde dann die Nutzung einer eigenen Betaverse-Engine vorschreiben und die Innovation des aufkommenden neuen Datenraums abwürgen. Man werde nicht Unreal oder eine andere Engine nutzen können, sondern auf das beschränkt sein, was Apple vorschreibt, ist die Befürchtung. Befürchjtung.Entweder das neue Metaverse wird von Anfang an zerquetscht, oder Apple wird versuchen, alles Geld aus ihm herauszuquetschen, beides zum Nachteil der Unternehmen und Nutzer.

Eine Einschätzung

Mit Blick auf den App Store, dessen Aufbau und Apples Hartleibigkeit bei Veränderungen ist es nicht abwegig zu befürchten, dass zumindest das Apple-Ökosystem auch in der VR genau so restriktiv bleiben wird. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass nicht nur Apple die Akteure melken möchte. Meta nimmt in seiner Horizon-Umgebung des entstehenden MetaVerse Provisionen um die 50%, man mag sich fragen, wie unter diesen Bedingungen ein neues Ökosystem wachsen und gedeihen soll.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!