Apple will angeblich britische Premier League-Spiele zeigen

Apple ist angeblich noch immer an der Britischen Premier League interessiert. Die Übertragungsrechte könnten das Angebot von Apple TV+ massiv aufwerten, das sich zuletzt zunehmend auf hochklassige Sportveranstaltungen konzentriert.

Apple hat offenbar tatsächlich Interesse daran, Übertragungsrechte der britischen Premier League einzukaufen. Wie die Agentur Bloomberg heute unter Berufung auf Quellen, die mit der Entwicklung vertraut sind https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-23/apple-considers-bidding-for-english-football-streaming-rightsberichtet hatte, ist Apple in Gesprächen mit der britischen Profiliga, zum Paket, um das verhandelt werde, sollen auch Rechte an Spielen einiger unterer Spielklassen gehören, heißt es.

Apple würde wohl die Preise hochtreiben

Sollte Apple tatsächlich ernsthaft in den Bieterwettstreit einsteigen, wäre es der vierte Akteur auf diesem Markt, damit einher gehen dürfte ein deutlicher Preisauftrieb bei der Zuteilung der Rechte. Diese wurden zuletzt zu 5,1 Milliarden britischen Pfund gehandelt.

Aktuell halten Sky Sports, BT Sport und Amazon die Rechte an den Ligaspielen, allerdings bietet keiner dieser Akteure alle Spiele an. Wie ein Paket von Apple TV+ aussehen könnte, wäre noch abzuwarten. Sollten die Lizenzen für deutlich mehr versteigert werden, würden fraglos auch die Preise für den Endkunden einer neuen Dynamik unterliegen. Die derzeit gültigen Lizenzen laufen noch bis in das Jahr 2025.

Apple bemüht sich zuletzt vermehrt um hochwertige Sportübertragungen. Amerikanische Wettbewerbe wie MLB und MLS sind bereits Teil des Katalogs, an der NFL, dem einträglichsten Sportpaket weltweit, hat Apple Interesse gezeigt.

