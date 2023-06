Home Betriebssystem Erstmals am Apple TV: tvOS 17 bringt VPN-Unterstützung

Das Apple TV erhält erstmals native VPN-Unterstützung. Diese wird Bestandteil des Updates auf tvOS 17 sein, damit können Unternehmen oder Bildungsorganisationen ihren Mitarbeitern und Studenten auch über das Apple TV Zugang zu geschützten Inhalten geben.

Eine Funktion, die man in der Regel eher nicht mit dem Apple TV in Verbindung bringen würde, wird nun doch eingeführt: Das Apple TV erhält erstmals eine native Unterstützung für VPN-Verbindungen. Diese Neuerung ist Bestandteil des Updates auf tvOS 17, das geht aus den Details zu tvOS 17 hervor, die Apple veröffentlicht hat.

Neue Apps können ab Herbst genutzt werden

Damit ist es erstmals möglich, Apps im App Store für das Apple TV bereitzustellen, die auch eine VPN-Verbindung nutzen können. Da hierfür eine neue API nötig ist, ist es klar, dass erst ab Herbst Apps mit dem expliziten VPN-Support von tvOS 17 erwartet werden können.

Diese neue Möglichkeit erlaubt es etwa Mitarbeitern und Angehörigen von Unternehmen und Bildungseinrichtungen, auch von anderen als den gewohnten Orten mit dem Apple TV auf geschützte Inhalte im Netzwerk ihrer Organisation zuzugreifen. Unter iOS und macOS ist VPN schon lange verfügbar. Allerdings sind Einschränkungen zu beachten: So nimmt Apple seine eigenen Apps aus der VPN-Verbindung aus, damit ist nicht sichergestellt, dass ein permanenter, alle Verbindungen umfassender Tunnel zum genutzten VPN verwendet wird. In einer weiteren Meldung könnt ihr nachlesen, welche Neuerungen Apple mit dem Update auf tvOS 17 einführen wird. Die neue Hauptversion ist aktuell für Entwickler in der Beta verfügbar und erscheint im Herbst für alle Nutzer.

